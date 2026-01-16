Cine este Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Braziliei?

Lula, fost lider de sindicat și membru fondator al Partidului Muncitorilor din țară, a mai fost președinte al Braziliei timp de două mandate, din 2003 până în 2010, și a părăsit funcția pe când avea o rată de aprobare din partea brazilienilor de 80%.

În timpul președinției sale, a extins programele de asistență socială, inclusiv un vast program de asistență familială, a majorat salariul minim, a dezvoltat economia și a extins comerțul. Se estimează că programele sale au scos milioane de brazilieni din sărăcie și au dezvoltat clasa de mijloc a țării.

Era cunoscut ca un negociator pragmatic, contribuind la extinderea piețelor externe pentru bunuri braziliene, cum ar fi carnea și soia. Fostul președinte Barack Obama l-a numit odată „unul dintre cei mai populari politicieni de pe Pământ”.

Constituția țării i-a interzis lui Lula să candideze pentru un al treilea mandat, iar el a contribuit la alegerea ca președinte a fostei sale ministre a energiei și apropiată Dilma Rousseff. Ea avea să devină prima femeie președinte al țării.

În ciuda popularității sale, președinția lui Lula a fost marcată de o serie de scandaluri publice, inclusiv dezvăluiri conform cărora Partidul Muncitorilor plătea o mită lunară, sau „mensalão”, oficialilor politici și „Operațiunea Spălătorie Auto”, o anchetă penală de mai mulți ani privind tranzacțiile companiei petroliere de stat Petrobras, împreună cu zeci de persoane din sectoarele public și privat.

A fost condamnat pentru acuzații de corupție și spălare de bani și, în cele din urmă, arestat în 2018. Lula a susținut că este nevinovat. A petrecut un an și jumătate în închisoare înainte ca acuzațiile sale să fie anulate în 2021 printr-o decizie a Curții Supreme Federale care a constatat că judecătorul din dosar a fost părtinitor împotriva sa.

Lula a încercat să candideze la președinție în 2018, dar o instanță i-a respins candidatura din cauza încarcerării sale. Jair Bolsonaro, fost ofițer militar și congresmen conservator care a candidat pe o platformă de extremă dreapta, a câștigat atunci alegerile prezidențiale.

Anterior, Lula a mai candidat la președinție de trei ori fără succes, începând cu alegerile din 1989, înainte de a fi ales în 2002.

În 2011, Lula a fost diagnosticat cu cancer la gât, boală pentru care a urmat o chimioterapie care a avut succes. A fost căsătorit de trei ori, căsătorindu-se cu a treia sa soție, Rosangela Silva în 2022.

Brazilia, rezistență în fața presiunilor lui Donald Trump

Brazilia, cea mai mare țară din America Latină, devine un exemplu de rezistență în fața presiunilor președintelui Trump.

Donald Trump i-a cerut Braziliei să renunțe la acuzațiile împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro privind tentativa de lovitură de stat. Mii de brazilieni au ieșit în stradă pentru a se bucura de condamnarea lui Jair Bolsonaro, în timp ce politicienii de dreapta au răspuns cu furie și amenințări.

Pentru a-și demonstra seriozitatea, Trump a impus tarife punitive Braziliei, a lansat o investigație comercială și a aplicat sancțiuni severe împotriva judecătorului Curții Supreme care se ocupă de caz. Cu toate acestea, Brazilia a răspuns condamnându-l pe Bolsonaro la peste 27 de ani de închisoare pentru orchestrarea unui complot eșuat de a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022.

Popularitatea președintele Luiz Inácio Lula da Silva a crescut în sondaje pe măsură ce a denunțat acțiunile omologului său american.

Alexandre de Moraes, judecătorul Curții Supreme vizat de sancțiuni, s-a bucurat de sprijinul ferm al instituțiilor democratice braziliene. Conform New York Times, când tarifele de 50% impuse de Trump asupra exporturilor braziliene au intrat în vigoare, Brazilia a raportat o creștere de 4% a exporturilor globale, datorită achizițiilor sporite din China.

Lula i-a transmis o scrisoare deschisă lui Donald Trump, publicată de New York Times, a cărei concluzie era aceasta: „Când Statele Unite întorc spatele unei relații de peste 200 de ani, cum ar fi cea pe care o întrețin cu Brazilia, toată lumea pierde.

Nu există diferențe ideologice care ar trebui să împiedice două guverne să colaboreze în domenii în care au obiective comune. Domnule președinte Trump, rămânem deschiși la negocierea oricărui lucru care poate aduce beneficii reciproce. Însă democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt negociabile”.

De altfel, după tarifele impuse de SUA, comerțul dintre Brazilia și China a atins un record de 171 de miliarde de dolari americani în 2025, mai mult decât dublul totalului Braziliei cu Statele Unite din 2024, pe măsură ce cererea chineză de petrol, produse agricole și minerale braziliene a crescut brusc, iar tarifele americane asupra exporturilor braziliene au îndemnat Brazilia să consolideze legăturile cu Beijingul, potrivit South China Morning Post.

Ce este Operațiunea Spălătoriei Auto, scandalul care l-a dărâmat pe Lula

În 2024, filmul „Lula” al lui Oliver Stone despre ascensiunea, decăderea și renașterea dramatică a actualului președinte al Braziliei a fost extrem de apreciat.

Documentarul regizat împreună cu Rob Wilson, prezintă un interviu amplu cu Luiz Inácio Lula da Silva, care vorbește despre cariera sa politică plină de suișuri și coborâșuri.

Prima jumătate a documentarului urmărește ascensiunea remarcabilă a lui Lula de la un copil sărac la țară, unde a fost crescut împreună cu alți șase frați de o mamă singură, la perioada sa de muncitor siderurgic calificat, timp în care și-a pierdut degetul mic într-un accident, până la ascensiunea sa ca puternic lider sindical și fondator al Partidului Muncitorilor.

Dar Lula devine cu adevărat interesant abia în a doua jumătate a filmului, în care se analizează scandalul național care a dus la arestarea și încarcerarea fostului președinte în 2017, lăsându-l pe liderul de extremă dreapta Jair Bolsonaro (cunoscut sub numele de „Trump-ul Tropical”) să câștige următoarele alegeri.

O investigație The Intercept a dezvăluit că Operațiunea Spălătoriei Auto a fost, de fapt, și o vastă conspirație – una alimentată de extremiști de dreapta și corporații, fie din Brazilia, fie din SUA, care erau nemulțumite de politicile sociale și economice progresiste pe care Lula le-a implementat în timpul deceniului său la putere.

Documentarul lui Stone oferă dovezi, susținute de mărturiile atât ale lui Greenwald, cât și ale lui Lula. În opinia lor, Brazilia este doar cea mai recentă dintr-o lungă serie de țări latino-americane vizate de intervenția americană, fie în timpul diverselor lovituri de stat sponsorizate de CIA din timpul Războiului Rece (inclusiv cea din Brazilia din 1964), fie în ceea ce este cel mai bine descris astăzi drept „lawfare”, unde procesele și investigațiile pot duce la schimbări de regim fără vărsare de sânge.

Președintele, atent și la inflație și la pop-cultură

În urmă cu câteva zile, actorul Wagner Moura a fost sunat de președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, care îl felicita pentru premiul pentru cel mai bun actor de la Globurile de Aur – o surpriză plăcută, după ce anterior, președintele Jair Bolsonaro a încercat să îngroape debutul regizoral al lui Moura.

„Astăzi am avut plăcerea să vorbim cu Wagner Moura și @kmendoncafilho, câștigători ai Globului de Aur și o imensă sursă de mândrie pentru Brazilia.

Talentul, cultură și Brazilia strălucind în lume. Haideți cu premiile Oscar!” – a scris Lula pe X.

Hoje tivemos a alegria de conversar com Wagner Moura e @kmendoncafilho, vencedores do Globo de Ouro e um orgulho imenso do Brasil 🇧🇷✨



Talento, cultura e Brasil brilhando para o mundo. Que venha o Oscar! 🎬🏆



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/RUr6r1HVD3 — Lula (@LulaOficial) January 14, 2026

În 9 ianuarie, președintele brazilian a scris despre victoria împotriva inflației:

„Acum un an, piața prezicea că vom încheia anul 2025 cu o inflație de 5%, în afara intervalului țintă. Astăzi, IBGE confirmă că pesimiștii s-au înșelat: am încheiat anul cu un IPCA (Indicele Prețurilor de Consum) de 4,26%, cea mai mică rată din 2018 și în limita țintei stabilite pentru economia noastră.

Aceste date confirmă: în patru ani vom avea cea mai mică inflație acumulată din istorie. Acesta este rezultatul unei politici economice serioase, care face Brazilia să crească, distribuie veniturile și prioritizează bunăstarea poporului brazilian”.

Há um ano, o mercado dizia que íamos fechar 2025 com inflação de 5%, fora da meta. Hoje, o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados: encerramos o ano com IPCA de 4,26%, o menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para nossa economia.



Esse dado confirma:… pic.twitter.com/uOaUw2Zth6 — Lula (@LulaOficial) January 9, 2026















