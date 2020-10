Cum au ajuns partidele să fure startul alegerilor parlamentare: ”Am înțeles să renunț la găleți și tricouri că e mită, dar să nu am voie să mă promovez în campanie e aberant!”. Reacția AEP

Chiar dacă până la startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare mai sunt trei săptămâni, politicienii au început realizarea și distribuirea materialelor de campanie pe străzile din București.

Primul politician care e vizibil și a intrat oficial în bătălia pentru un loc în Parlamentul României este președintele Pro România, Victor Ponta. Panouri imense cu chipul fostului premier se găsesc de câteva zile în toate sectoarele din București. ”În lupta împotriva PNL-PSD. Alege Pro România”, scrie pe acestea.

Și USR-PLUS vrea să obțină cât mai multe voturi la alegerile parlamentare. Și această formațiune politică a început montarea de panouri în București. ”O Românie fără hoție” – este mesajul unuia dintre ele, având pe fundal Palatul Parlamentului.

Dar cum se promovează politicienii dacă startul campaniei nu a fost dat? Nu există reguli clare și nicio o reglementare pe marginea promovării anumitor partide politice înainte de startul oficial al campaniei electorale.

”Nu putem să amendăm partidele”

Constantin Mitulescu, președintele Autorității Electorale Permanente, a comentat pentru Libertatea situația referitoare la panotajul electoral din orașe, înainte de data legală pentru campanie.

”În ultimii ani, am tot cerut ca legea să fie schimbată. Știm că este plin orașul de panouri electorale, așa cum s-a întâmplat și la locale. Este o invazie și nu se mai poate continua așa! Nu există nicio literă de lege prin care partidele pot să fie amendate pentru ce fac. Totul e încadrat la promovare politică stradală, deci e legal”, spune Mitulescu.

”În campania electorală, astfel de panotaj e interzis”

Practic, cu 250 de euro pe lună, oricine își poate face campanie, în afara datelor oficiale impuse de Autoritatea Electorală Permanentă. Mai surprinzător e că acum legea permite bannere și panouri publicitare uriașe cu anumiți candidați, dar acest lucru nu este valabil și în campania propriu-zisă! Cum e posibil așa ceva?

Explică pentru Libertatea Victor Ponta, președintele Pro România.

”Este o lege aberantă! Nu-mi explică nimeni de ce am voie să pun acum panouri cu mine acum în oraș și în timpul campaniei nu mai am. Adică am voie cu o lună, două înainte, dar în campanie e interzis! Am înțeles să renunțăm la găleți, cizme și tricouri că e mită electorală, dar să n-am voie să mă promovez în campanie mi se pare ceva aberant!”, a declarat pentru Libertatea Ponta.

În campania electorală ai dreptul să-ți lipești două afișe pe panourile de afișaj electoral și să distribui pliante. Două doar pentru aceste alegeri parlamentare. La locale aveai dreptul la un singur afiș pe fiecare panou stradal. Ce să mai zic? Ori le dăm voie tot timpul cu bannere și panouri, ori nu știu ce vom face. Clar că legea trebuie schimbată. Constantin Mitulescu, președintele Autorității Electorale Permanente:

Constantin Mitulescu, președintele AEP | Foto: Hepta

625 de milioane de lei este bugetul alocat de Guvernul României pentru organizarea alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie.

Principalele date ale alegerilor parlamentare

22 octombrie » termen-limită pentru depunerea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente în circumscripţiile electorale din ţară

4 noiembrie » stabilirea ordinii candidaţilor pe buletinele de vot în circumscripţiile electorale din ţară

6 noiembrie » începerea campaniei electorale

3 decembrie » depunerea/livrarea plicurilor cu documentele de vot prin corespondenţă

5 decembrie » încheierea campaniei electorale

6 decembrie, ora 7:00 » începerea votării

6 decembrie, ora 21:00 » încheierea votării.

