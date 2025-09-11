Pisicile sunt mai inteligente decât credem

Conform studiului publicat în revista „Nature”, pisicile știu exact cum le cheamă.

Echipa de cercetători condusă de psihologul Atsuko Saito de la Universitatea Sophia din Tokyo a demonstrat acest lucru încă din 2019, după cum relatează Heute. Mai mult, felinele recunosc și vocea stăpânului lor.

Studiul a testat 78 de pisici din gospodării și cafenele pentru pisici. Rezultatele au fost clare: majoritatea felinelor reacționează la numele lor, fie prin mișcarea urechilor, fie printr-o mișcare rapidă a capului.

Pisicile iau decizii conștiente

Cercetarea confirmă ceea ce mulți proprietari bănuiau deja: pisicile sunt foarte inteligente și iau decizii conștiente. Ele nu ascultă la comandă, ci după bunul plac.

„Pisicile nu sunt programate să răspundă la semnalele umane. Ele comunică cu oamenii când vor”, explică Saito pentru Heute. Acest lucru subliniază încă o dată: pisicile rămân independente, spre deosebire de câini, care sunt aproape întotdeauna gata să răspundă.

Expertul în pisici Jackson Galaxy a abordat și el studiul într-un video, iar comentariile comunității sale sunt revelatoare.

„Urechile pisicii mele se mișcă când vorbesc cu ea. Mă aude, dar nu-i pasă”, scrie un utilizator. Un alt comentariu amuzant spune: „Acea mică pungă din urechi stochează totul, doar pentru a-l ignora”.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Așadar, dacă pisica ta pare să te ignore, nu te îngrijora. Ea te aude și te înțelege perfect, dar alege când și cum să răspundă. Acest comportament face parte din natura lor independentă și inteligentă, confirmată acum și de știință.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE