Urmările incendiului care a avut loc în localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, la pensiunea prahoveană Ferma Dacilor. Foto: Agerpres

Motivele care au întârziat ancheta

Surse judiciare au precizat pentru ziarul Libertatea că rechizitoriul este complex, iar finalizarea cercetărilor a fost trenată din cauza expertizelor care se întind pe sute de pagini și conțin date tehnice, audierile inculpaților și martorilor fiind finalizate încă din primăvara anului trecut.

Deși la debutul anchetei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a fost foarte vocal prin intermediul unor ample comunicate de presă cu privire la cercetările cauzelor care au dus la tragedia de la Tohani, în prezent, procurorii refuză să ofere date concrete cu privire la stadiul cercetărilor.

Surse judiciare au precizat însă că finalizarea rechizitoriului a fost amânată pentru că au fost așteptate concluziile experților de la Institutul Național de Expertize Criminalistice și INSEMEX Petroșani. Cele două rapoarte însumează peste 600 de pagini.

În plus, potrivit procedurilor, procurorul de caz a fost obligat să permită și experților angajați de inculpați să studieze rapoartele și să prezinte propriile concluzii. Totuși, această etapă s-a încheiat, potrivit declarațiilor oferite ziarului Libertatea de Cornel Dinicu, patronul de facto al pensiunii Ferma Dacilor și principalul inculpat în dosar.

„Pe noi nu ne-a mai chemat decât la prelungiri (n.r. – prelungirea termenului de control judiciar), atâta tot. Știu că experții angajați de noi au făcut comentariile pe marginea rapoartelor de la INSEMEX. Le-au depus în scris. Nici nu le-am citit. Nu mai avem nimic de trimis. Așteptăm pur și simplu. Nu știm ce se mai întâmplă”, a declarat, pentru ziarul Libertatea, Cornel Dinicu.

Ferma Dacilor, în faliment

Între timp, Dinicu a fost nevoit să ceară în instanță falimentul societății Ferma Dacilor, activitatea complexului turistic fiind serios afectată de incendiul din decembrie 2023. Evenimentele care au încă loc în curtea fermei din Tohani sunt organizate de terți care închiriază spațiul.

„Pur și simplu, firma am băgat-o în faliment. De fapt, nu am băgat-o noi. Banca la care aveam un credit, și aveam și ratele plătite cu două luni în avans, a reziliat contractul și efectiv nu am mai avut de unde să… dacă nu am funcționat atâta vreme. Ferma Dacilor este în insolvență, pentru că pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație. Eu personal nu am vrut să o închid niciodată.

Banca a reziliat contractul a doua zi, din cauza mediei și a presiunii de la televizor, dar noi eram cu ratele la zi, chiar în avans. Ne-am gândit că, dacă avem vreo lună proastă, să nu suferim. Deci nu a fost voința noastră (n.r. – intrarea în faliment)”, a explicat Cornel Dinicu.

Cornel Dinicu. Foto: Eli Driu

Datorii de peste 1,4 milioane de lei

Potrivit portalului instanțelor de judecată, la Tribunalul Prahova a fost înregistrat dosarul de faliment la cererea debitorului Ferma Dacilor, iar la termenul din 4 februarie 2025, instanța de contencios a dispus „intrarea în faliment în procedura generală a debitoarei” și „dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului”.

„Societatea are datorii totale în sumă de 1.470.137,08 lei, din care la bugetul de stat în sumă de 138.803 lei, conform situaţiei datoriilor și fișei plătitorului la data de 20.05.2024, are datorii la terţi furnizori în sumă de 318.550,16 lei, datorii la asociaţii societăţii în sumă de 87.000 de lei, precum și clienţi creditori diverşi în sumă de 53.453,36 de lei, nu are creanţe salariale, nu are datorii la societăţile de leasing, însă mai are datorii la bănci, respectiv credite bancare pe termen lung sau scurt în sumă de 872.330,56 de lei, depăşind astfel valoarea-prag pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Aşa cum rezultă din situaţia creanţelor și datoriilor, situaţie anexată prezentei cereri, toate creanţele societăţii debitoare, precum și toate datoriile acesteia au o vechime de sub un an, însă mai mari de 60 de zile”, se arată în actele dosarului de faliment studiate de Libertatea.

Ferma funcționează ca punct gastronomic local

Conform sursei, cauza care a condus la „blocarea activităţii economice de exploatare” a fost generată de „situaţia financiară dificilă actuală, dar și instabilitatea activităţii economice, conform obiectului principal de activitate «facilităţi de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», generată, în principal, pe fondul unor evenimente nedorite, intens mediatizate, create prin izbucnirea şi propagarea la data de 26.12.2023, în jurul orei 5.45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea mai multor imobile și construcţii anexe (corpul principal de clădire, ce include restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă)”.

„Acum am rămas doar cu un punct gastronomic local, deschis pe numele meu. Avem toate autorizațiile de care este nevoie, DSP, DSV, avem tot ce trebuie. Lucrăm la terasă. Spațiul este mic și nu ne trebuie autorizație ISU. Autorizație ISU trebuie la spații de peste 600 de metri pătrați, spațiul nostru are 200 de metri pătrați. Avem cuptoarele afară”, a explicat Cornel Dinicu.

Restaurantul redeschis. Foto: Eli Driu

Acesta a menționat că el nu se mai ocupă și nu mai organizează evenimente la Ferma Dacilor, așa cum se întâmpla înainte de tragedie, ci doar asigură mâncarea partenerilor care închiriază curtea complexului pentru petreceri.

„Am tot felul de parteneriate, de colaboratori care vin și fac evenimente. Eu doar le închiriez spațiul, curtea, facturăm și ei se ocupă. Eu nu mai organizez nimic, că nu-mi mai stă capul la așa ceva”, a precizat patronul fermei.

Secțiune din domeniul turistic din localitatea Tohani. Foto: Eli Driu

Inculpații din dosarul „Ferma Dacilor”

În dosarul tragediei petrecute în satul Tohani au fost inculpate trei persoane fizice, Cornel Dinicu, patronul de facto al pensiunii, Adelina Ilie și Adrian Ristin, administratorii din acte, precum și persoana fizică reprezentând societatea prin care funcționează pensiunea, acuzațiile fiind de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

La scurt timp de la începerea cercetărilor, procurorii prahoveni au decis extinderea urmăririi penale. Sunt vizați de anchetă Nicolae Marius Sora, primarul din Gura Vadului, comuna care înglobează și satul Tohani, dar și fostul primar Constantin Lungu și un alt funcționar public de la primărie. Cei trei sunt urmăriți penal.

Nicolae Marius Sora. Foto: ghidulprimariilor.ro

Fostul primar Constantin Lungu este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată. Nicolae Marius Sora, primarul în funcție la momentul izbucnirii incendiului, este acuzat de fals intelectual și abuz în serviciu. Funcționarul public din cadrul Primăriei Gura Vadului este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată.

În paralel, Tribunalul Militar Bucureşti a admis cererea procurorilor DNA de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cazul ofițerilor ISU Prahova suspectați de abuz în serviciu, luare şi dare de mită. Colonelul Elisei Dumitru, un fost comandant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, şi maiorul Cristina Chelba, angajată a inspecţiei de prevenire din cadrul acestei instituţii, sunt acuzaţi de corupţie, fiind suspectaţi că au permis funcţionarea fără autorizaţie a pensiunii Ferma Dacilor.

Iniţial, acest dosar a fost clasat, dar procurorii DNA au solicitat redeschiderea acestuia în ianuarie 2024, la câteva zile de la incendiul în care au murit opt oameni.

Recalcularea salariului pentru lucrări de excepţie și misiuni speciale

Tribunalul Militar București a arătat că la baza redeschiderii urmăririi penale față de cei doi ofițeri ISU a stat modul părtinitor în care colonelul Elisei Dumitru și căpitanul inspector în cadrul Inspecției de Prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au înțeles să-și exercite atribuțiile de serviciu.

În timpul controlului la ferma de la Tohani, inspectorii ISU au descoperit nereguli grave în baza cărora ar fi putut dispune închiderea complexului turistic. În schimb, administratorii fermei au primit sancțiunea cea mai ușoară: avertisment. Pentru această clemență, pompierul ar fi beneficiat de o masă de protocol la Ferma Dacilor.

Nici cei doi ofițeri ISU Prahova, acuzați de luare de mită și abuz în serviciu, nu au fost încă trimiși în judecată. În ciuda acuzațiilor care i se aduc, colonelul (r) Elisei Dumitru se judecă cu Ministerul de Interne, nemulțumit de modul de calcul al pensiei de serviciu.

Colonelul (r) Tiberiu Elisei Dumitru. Foto Ziarul Incomod / ISU Prahova

Ofițerul a cerut Tribunalului Prahova să oblige pârâtul ISU „la recalcularea elementului salarial «majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale», pentru perioada 01.01.2019-28.09.2021”, termenul de judecată fiind stabilit în noiembrie 2025.

Incendiul care a devastat pensiunea Ferma Dacilor a izbucnit în 2023, a doua zi de Crăciun. Printre victime au fost și trei copii, băiatul în vârstă de 11 ani al lui Cornel Dinicu și doi frați, de 11 și 16 ani. Tatăl celor doi copii a murit și el, încercând să-i scoată din flăcări. În incendiu a mai murit o tânără de 20 de ani, handbalistă la clubul sportiv din Călărași și studentă la Sociologie. O altă victimă este fiul generalului Petru Băiceanu, şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei. Este vorba despre Vlad Băiceanu, un student în vârstă de 21 de ani. Victimele erau oaspeți invitați de Cornel Dinicu la petrecerea de Crăciun organizată la fermă.

Fotografii: Inquam Photos / George Călin, Eli Driu

