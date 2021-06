Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune, 46 de ani, a dezvăluit în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” că a fost nevoit să-l refuze pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, chiar când acesta era șeful statului, în momentul în care l-a invitat la o cântare la Poiana Brașov. Băsescu a fost liderul României în perioada 2004-2014.

A fost prima oară când muzicianul a recunoscut situația. ”Nu că nu am vrut să cânt. Am fost ocupat în data aceea. Era Revelionul și trebuia să ajung la Poiana Brașov. Fiind un băiat serios nu am putut să le dau banii înapoi celor pentru care trebuia să cânt și nu am mai ajuns la Poiana Brașov pentru domnul președinte Traian Băsescu”, a mărturisit Adrian Minune.

Jurnalista Kanal D a vrut să afle dacă fostul șef al statului a fost supărat de refuz. ”Nu cred că s-a supărat. Eu cred că i-a părut bine că sunt un om serios și că trebuie să onorez pe altcineva decât pe președintele țării”, a mai spus Adrian Minune. Cântărețul a recunoscut că cea mai mare sumă la un eveniment, mai exact 60.000 de dolari, a câștigat-o la un eveniment în Statele Unite ale Americii.

foto: Hepta

