O poloneză stabilită de trei ani în Statele Unite a împărtășit experiențele sale surprinzătoare din supermarketurile americane. Ea a dezvăluit cum cultura americană a consumului și abundența produselor procesate i-au schimbat perspectiva asupra cumpărăturilor zilnice.

Magda a remarcat diferențe semnificative între produsele disponibile în SUA și cele din Polonia: „Unele alimente sunt atât de procesate, încât nu ar avea loc pe rafturile magazinelor din Europa”.

Printre cele mai neobișnuite descoperiri se numără ouăle vegetale lichide, vândute în carton, care se transformă în omletă pe tigaie.

Am găsit și albușuri sau gălbenușuri ambalate separat, dar cel mai ciudat a fost să văd omletă gata făcută, doar de încălzit la microunde.

În timp ce în Polonia, congelatoarele sunt pline cu legume, pește sau fructe, în SUA predomină mâncărurile gata de consum.

Nimeni nu mai cumpără ingrediente de bază, totul e gata de consum!

Corn dogurile, cârnați înveliți în aluat de porumb și prăjiți, sunt un exemplu tipic: „Nu poți cumpăra doar unul sau doi; vin doar în pachete de opt sau douăsprezece bucăți”. Gofrele și clătitele congelate sunt la fel de populare, preferate pentru comoditatea lor.

Magda își amintește cum a cumpărat cartofi pentru a găti pentru prietenii ei americani o cină tradițional poloneză. „Am vrut să îi curăț și să îi fierb acasă, dar amicii americani au râs de mine, spunând că pierd timpul. Ei preferă piureul instant, care doar se amestecă cu apă”, a spus Magda.

Sucurile, vândute în „canistre”

Un alt șoc cultural a fost modul în care produsele sunt ambalate. „În Polonia, produsele sunt vândute individual, dar aici aproape totul vine în pachete mari. Dacă vrei o băutură carbogazoasă, trebuie să cumperi un multipack. Sucurile sunt vândute în recipiente care arată ca niște canistre de combustibil”, afirmă Magda.

În plus, chiar și fructele și legumele sunt deseori pretăiate și ambalate. Deși acest lucru poate economisi timp, prețurile sunt mai mari.

„De ce aș avea nevoie de un borcan uriaș de usturoi curățat sau de un pachet de burrito pentru opt persoane? Pentru cei care trăiesc singuri, cumpărăturile mici nu sunt o opțiune viabilă”, a conchis poloneza.

Totul e despre cantitate, nu despre calitate!



