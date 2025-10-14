De ce se încarcă mai greu telefonul mobil

În cazul în care observi la un moment dat că telefonul tău mobil se încarcă mult mai greu decât de obicei există mai multe cauze posibile care pot explica această problemă. Iată cele mai frecvente cauze:

Cablu de încărcare defect

Un cablu de încărcare defect este adesea motivul pentru care bateria smartphone-ului tău se încarcă lent, mai ales dacă îl deții de mult timp. Acest accesoriu trece prin multe solicitări de-a lungul timpului. Îl iei cu tine în călătorii, uneori se întâmplă să calci din greșeală pe el, îl încurci, îl arunci în genți, dacă ai o pisică poate deveni o jucărie pentru aceasta și așa mai departe. Dacă firul de încărcare este deteriorat ori funcționează necorespunzător, acesta poate afecta amperajul și tensiunea transmise către dispozitiv, ceea ce duce la o încărcare mai lentă. Această întârziere poate scădea eficiența generală a încărcării și te poate face să pierzi mai mult timp așteptând ca telefonul să ajungă la 100%.

Ai un încărcător bun?

Același lucru este valabil și pentru adaptorul de alimentare, care este accesoriul în care introduci cablul de încărcare și pe care îl conectezi la priză. Alegerea celui mai potrivit încărcător a devenit o problemă mai complexă, mai ales de când producătorii au încetat să le mai includă în cutia telefoanelor. Uneori, încărcătoarele mai vechi nu pot alimenta dispozitivele moderne la viteza maximă posibilă. În același timp, există posibilitatea ca încărcătorul să fie deteriorat. De aceea, este recomandat să verifici dacă nu există deteriorări semnificative, deoarece orice mufă îndoită sau secțiuni crăpate pot fi un semn clar că ceva este în neregulă cu adaptorul. De asemenea, încearcă să încarci un alt dispozitiv cu același adaptor pentru a vedea dacă funcționează corect.

Portul de încărcare este murdar

Poate că problema este chiar telefonul tău, iar una dintre cele mai frecvente cauze pentru care bateria se încarcă lent este ceva aparent banal, și anume un port de încărcare murdar. De aceea, uită-te cu atenție în interiorul portului și vezi dacă există praf sau alte impurități în interior, iar dacă există, încearcă să le cureți cu grijă. De asemenea, dacă ai observat că portul sau încărcătorul par mai „slăbite” decât înainte, trebuie să știi că aceste componente se uzează în timp, iar contactele nu mai fac legătura la fel de bine, ceea ce duce la o încărcare mai lentă a bateriei. Nu uita să verifici și dacă există semne de coroziune.

De ce se încarcă mai greu telefonul tău? Cauze și soluții simple - Imagine reprezentând un bărbat care curăţă portul de încărcare al unui telefon mobil cu o periuţă.
Un port de încărcare murdar poate face telefonul să se încarce mai greu

Când portul de încărcare este deteriorat sau uzat, nu prea ai ce să faci. Dacă telefonul tău se află încă în garanție sau este asigurat, ai putea obține o reparație gratuită sau costurile ar putea fi parțial acoperite. În caz contrar, un tehnician îl poate înlocui, însă operațiunea poate fi complicată și costisitoare. În unele situații, s-ar putea să fie mai simplu și mai avantajos să achiziționezi un telefon nou.

Sursă de alimentare slabă

Este puțin probabil să fie o problemă dacă folosești încărcătorul și cablul originale ale telefonului, însă situația se schimbă dacă ai ales să îți încarci dispozitivul printr-o altă sursă decât priza de perete. Mulți utilizatori preferă să-și alimenteze telefoanele prin porturile USB ale laptopurilor sau prin prizele mașinii, însă aceste surse sunt adesea mai slabe, mai puțin eficiente și nu oferă suficient curent pentru a încărca rapid bateria. Încearcă să comuți la o priză de perete și să folosești un încărcător care să respecte standardele de încărcare rapidă ale telefonului tău. De asemenea, uneori instalația electrică a locuinței tale poate fi defectuoasă, iar anumite prize pot funcționa necorespunzător. Verifică dacă priza primește curent conectând un alt dispozitiv la ea. Dacă nu funcționează, încearcă o altă priză din casă. În cazul în care nici o priză nu oferă curent este posibil ca o siguranță de la tabloul electric să fi sărit, așa că ar fi bine să verifici și panoul de siguranțe, explică specialiștii de la Android Authority.

Telefonul tău se supraîncălzește?

Știai că telefonul mobil se încarcă mai lent atunci când se supraîncăzește? Acesta este modul în care dispozitivul se protejează singur, deoarece procesul de încărcare generează multă căldură. Când temperatura crește prea mult, telefonul începe să reducă automat viteza de încărcare. De aceea, unele încărcătoare wireless rapide de la Google și Samsung au ventilatoare integrate. Pentru a grăbi încărcarea este recomandat să eviți locurile fierbinți atunci când încarci telefonul, cum ar fi un radiator pornit sau o fereastră prin care lumina soarelui intră direct. Dacă vrei să mergi mai departe, poți chiar să folosești un cooler special pentru telefon în timpul încărcării. De asemenea, încărcarea wireless este de obicei mai lentă și generează mai multă căldură, ceea ce încetinește și mai mult procesul de încărcare.

Aplicații și procese care rulează în fundal

Orice lucru care consumă energie va diminua o parte din energia pe care telefonul o primește în timpul proceului de încărcare. Prea multe aplicații active simultan pot consuma resursele telefonului, determinându-l să lucreze mai intens și să folosească mai multă energie. Acest lucru face ca bateria să se încarce mai greu, deoarece o parte din curent este folosit pentru funcționarea aplicațiilor. Cea mai bună soluție este să închizi toate aplicațiile și să limitezi activitatea lor în fundal. Iată ce poți face să identifici aplicațiile care consumă prea multă baterie: deschide aplicația „Setări”, accesează secțiunea „Baterie”, apasă pe „Utilizare baterie”, parcurge lista cu aplicații și verifică dacă vreuna consumă mai multă energie decât ar trebui. Folosește meniul derulant „Vizualizare” după aplicații și selectează „Vizualizare după sistem”, iar apoi verifică toate sarcinile de sistem și vezi dacă există ceva care consumă mai multă energie decât ar fi normal.

Utilizarea telefonului în timpul încărcării

Utilizarea telefonului în timp ce este conectat la priză poate consuma prea multe resurse și poate face ca bateria să se încarce mai lent. Acest lucru este valabil mai ales dacă faci activități care solicită mult dispozitivul, cum ar fi jocurile. Poți folosi între timp o tabletă sau un alt dispozitiv. Evitarea utilizării intense a telefonului este una dintre recomandările pentru a maximiza durata de viață a bateriei. Și asta pentru că, pe de-o parte, folosirea telefonului consumă energie, iar pe de altă parte, atât încărcarea, cât și utilizarea generează un plus de căldură. Temperaturile extreme – prea ridicate sau prea scăzute – pot deteriora bateria pe termen lung.

Starea bateriei

Dacă ai telefonul de mult timp și l-ai folosit intens, acest lucru s-ar putea să fi afectat bateria. Aceasta se degradează inevitabil în timp, iar acest proces este mai rapid dacă parcurgi multe cicluri de încărcare, le folosești intens și le lași să se supraîncălzească, iar asta poate fi una dintre cauzele pentru care dispozitivul tău se încarcă mai lent. Dacă bateria telefonului tău începe să cedeze, vestea proastă este că nu prea există soluții simple. În cazul unui telefon mai vechi, cu baterie detașabilă, există varianta înlocuirii acesteia, însă astfel de modele sunt foarte rare în prezent. Dacă vrei să păstrezi același telefon, va trebui să apelezi la un tehnician pentru înlocuirea bateriei sau să achiziționezi un telefon nou. Există, de asemenea, posibilitatea ca bateria să fie deteriorată. Verifică dacă prezintă semne de umflare pentru că o astfel de problemă poate reduce autonomia, crește timpul de încărcare și poate fi foarte periculoasă.

Actualizări de software

Uneori, problema unei încărcări lente apare brusc ca urmare a unei actualizări de software. Noile versiuni ale sistemului de operare pot fi mai solicitante pentru hardware, ceea ce necesită mai multe resurse și, implicit, influențează viteza procesului de încărcare.

Cum poți face telefonul să se încarce mai repede

Primul pas pentru a soluționa această problemă este să înțelegi de ce se încarcă lent telefonul. După ce identifici cauza, poți aplica una sau mai multe soluții pentru a îmbunătăți viteza de încărcare. Iată care sunt cele mai simple soluții:

Folosește un încărcător rapid. Verifică „valoarea amperajului” indicată pe încărcătorul actual și, dacă este mică, poți achiziționa unul cu o putere mai mare pentru a scurta timpul de încărcare. De exemplu, pentru utilizatorii de iPhone, încărcătoarele rapide sunt proiectate pentru a furniza un curent mai mare decât cele standard, însă este important ca telefonul să fie compatibil cu această tehnologie.

Activează modul „Avion”. Comutarea telefonului în modul „Avion” reduce consumul de energie prin dezactivarea conexiunilor celulare, Wi-Fi și Bluetooth. În acest fel, dispozitivul consumă mai puțin curent în timpul încărcării și se încarcă mai repede.

Închide aplicațiile și procesele active. Închiderea tuturor aplicațiilor care rulează în fundal scade sarcina procesorului și a bateriei, permițând telefonului să se alimenteze mai eficient.

Folosește o priză de perete. Încărcarea printr-un adaptor conectat direct la o priză casnică este mult mai eficientă decât folosirea unui port USB de pe calculator sau laptop. Astfel, crește fluxul de curent și scade timpul total de încărcare, potrivit Anker.com.

Evită utilizarea telefonului în timpul încărcării. Dacă folosești telefonul în timp ce acesta se încarcă, fie pentru apeluri, jocuri, mesaje sau rețele sociale, bateria se consumă în paralel, ceea ce încetinește întregul proces de încărcare.

Încarcă telefonul într-un loc răcoros și uscat. Temperatura ridicată poate afecta performanța bateriei și poate limita viteza de încărcare. Ideal este să așezi telefonul într-un loc bine ventilat, ferit de soare direct sau de alte surse de căldură.

Schimbă bateria dacă este uzată. Dacă ai un telefon mai vechi, cu o baterie degradată, înlocuirea acesteia poate reduce semnificativ timpul de încărcare și, totodată, îmbunătățește performanța generală.

Folosește un cablu de calitate. Cablurile ieftine sau deteriorate pot reduce fluxul de curent și pot încetini încărcarea. De aceea, folosește cabluri certificate și compatibile cu tehnologia de încărcare rapidă a telefonului tău.

