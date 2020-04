De Mihai Toma,

”Mai am puțin și ajung la București. Mă antrenez, e bine pentru sănătate”, a spus Porumboiu.

Ioan T. Morar, scriitor, jurnalist și diplomat stabilit în La Ciotat, Provence, Franța, a reacționat: ”Adrian Porumboiu zice că a făcut 140 de km în casă, eu l-am bătut, am o medie de 10,4 km pe zi, în total, în 21 de zile de izolare am făcut peste 210 km”.

În plus, în total, am făcut peste 1.500 de flotări. Ieri am făcut 200, alaltăieri 180, medie de 100, dar am început doar de 15 zile. Să nu uităm un amănunt: domnul Porumboiu are o casă muuuult mai mare decât a mea!



