Anvelopele, incredibil de scumpe

Un videoclip arată cum axele suplimentare sunt coborâte automat imediat ce un camion este încărcat. În loc de doar patru, acesta rulează acum pe șase roți.

„Acest lucru distribuie greutatea întregului camion nu doar pe patru puncte, ci pe șase”, explică Armin de la „Sendung mit der Maus”. Când axele liftante coboară, sarcina pe roată scade. Acest lucru aduce un avantaj suplimentar:

„Anvelopele pentru camioane sunt incredibil de scumpe. Și dacă nu rulează pe carosabil, nu trebuie înlocuite la fel de repede”, se arată în videoclip.

Acest lucru economisește bani, prelungește durata de viață a anvelopelor și, în același timp, reduce solicitarea de pe drumuri. Există mai multe motive importante pentru care camioanele sunt echipate cu astfel de axe și de ce acestea sunt ridicate.

Distribuția greutății și capacitatea de încărcare

Când sunt încărcate la maxim: Când camionul transportă o încărcătură foarte grea, axele liftabile sunt coborâte pentru a distribui greutatea pe mai multe roți. Acest lucru reduce presiunea pe fiecare anvelopă și pe suprafața drumului, prevenind supraîncărcarea axelor individuale și respectând reglementările legale privind greutatea maximă admisă pe axă.

Când camionul transportă o încărcătură foarte grea, axele liftabile sunt coborâte pentru a distribui greutatea pe mai multe roți. Acest lucru reduce presiunea pe fiecare anvelopă și pe suprafața drumului, prevenind supraîncărcarea axelor individuale și respectând reglementările legale privind greutatea maximă admisă pe axă. Protejarea infrastructurii: Distribuirea greutății pe mai multe roți reduce uzura drumurilor și a podurilor.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Reducerea uzurii și economia de combustibil

Când sunt goale sau puțin încărcate: Când camionul nu transportă o încărcătură grea (de exemplu, la retur), axele liftabile sunt ridicate. Acest lucru are mai multe avantaje:

Uzura anvelopelor: Reduce semnificativ uzura anvelopelor de pe axele ridicate, prelungind durata lor de viață.

Consumul de combustibil: Scade rezistența la rulare, ceea ce duce la un consum mai mic de combustibil.

Costuri de întreținere: Mai puține roți în contact cu solul înseamnă mai puțină uzură generală și costuri de întreținere reduse.

Manevrabilitate îmbunătățită

Raza de bracaj: Cu cât un camion are mai multe axe în contact cu solul, cu atât este mai dificil de manevrat, mai ales în spații strâmte sau la viraje. Ridicarea unei axe scurtează efectiv ampatamentul vehiculului (distanța dintre axele care ating solul), permițând o rază de bracaj mai mică și o manevrabilitate îmbunătățită. Acest lucru este util în orașe, depozite sau pe șantiere.



Conformitate legală

În multe țări, există reglementări stricte privind greutatea maximă pe axă și greutatea totală a vehiculului. Axele liftabile permit operatorilor să respecte aceste reglementări, adaptându-se la diferite tipuri de încărcături și rute.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Sistemul de ridicare/coborâre este de obicei pneumatic (cu aer comprimat) sau hidraulic și este controlat de șofer din cabină. Este o soluție inginerească inteligentă pentru a face camioanele mai eficiente, mai economice și mai adaptabile la diverse condiții de transport.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE