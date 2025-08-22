Motivul invocat este siguranța rutieră

„Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol viețile americanilor”, a scris Rubio într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Această măsură va afecta semnificativ industria de transport din SUA. Rubio susține că decizia va proteja și „mijloacele de trai ale șoferilor de camion americani”.

Deși nu au fost furnizate date concrete care să susțină acuzațiile, această retorică este frecvent utilizată de susținătorii politicii „America First” a președintelui Donald Trump.

Administrația americană a criticat anterior și faptul că mulți dintre șoferii străini au cunoștințe limitate de limba engleză, ceea ce ar putea reprezenta un risc suplimentar în trafic.

Recent, SUA au suspendat toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”. În ultimele zile au fost emise un număr mic de vize temporare medicale și umanitare.

Decizia legată de visa persoanelor din Gaza a venit după declarații controversate prin care s-a afirmat că refugiații palestinieni ar fi intrat în SUA, stârnind îngrijorări legate de securitatea națională.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

De asemenea, administrația Trump a anulat anul acesta mii de vize pentru studenți pentru încălcări de lege și activități considerate contrare politicii externe americane. În cazul studenților străini, SUA au suspendat temporar procesarea noilor cereri de viză pentru a le examina atent postările de pe rețelele sociale.