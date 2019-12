Petrecerile de succes întotdeauna au o muzică de calitate și un sound pe măsură. Cel mai la îndemână pentru un party reușit este o boxă portabilă, ușor de manevrat, iar MEGABOOM 3 este perfectă în orice mediu, indiferent că vorbim de un chef la piscină, o petrecere de apartament sau de un spațiu mai mare. Are sunet și bass puternic, precum și acoperire 360°. Are ratingul IP67, ce atestă rezistența la apă și la praf, aceasta poate fi scufundată, fără niciun risc, până la 1 metru în apă, pentru maxim 30 minute. In plus, aceasta plutește. MEGABOOM 3 crează un bass care nu doar că se aude, dar se și simte. Iar spre deosebire de boxele portabile obișnuite, redă cu acuratețe fiecare sunet, fără exagerări sau distorsionări. Poți controla ușor totul de la butonul central de pe boxă, dând pauză, play sau skip track. Poți să o scăpi pe jos, lovi cu piciorul și chiar să verși băutură pe ea. Nu îți face griji că rămâi fără baterie în timpul petrecerilor. Cu o încărcare, bateria rezistă până la 20 de ore. În plus, poți folosi PartyUp, în aplicația Ultimate Ears, pentru a lega un număr nelimitat de boxe portabile Ultimate Ears pentru experiența supremă surround. Se poate adăuga orice generație de boxe Ultimate Ears de la BOOM, BOOM 2, BOOM 3, MEGABOOM și MEGABOOM 3. Un amănunt care să te ajute, varianta UNICORN a boxei MEGABOOM 3 se găsește, exclusiv, în magazinele ORANGE.

Pentru cei care adoră gaming-ul, atunci G502 HERO este cadoul perfect. Declarat mouse-ul nr. 1 din lume pentru gaming, cu 2 milioane de produse vândute, G502 este îndrăgit de toți, câștigând multiple premii și, mai important, inimile și mințile unor mari comunități, inclusiv jucătorii, profesioniștii și pasionații din întreaga lume.

Are aceeași formă care l-a consacrat dar dispune de cele mai noi tehnologii, inclusiv de senzorul HERO 16K, ce oferă o viteză de răspuns excepțională, precizie ridicată, rezoluție de până la 16.000 DPI și un tracking capabil să depășească 400 IPS fără accelerare, filtrare sau netezire. Mai mult, G502 Hero consumă de 10 ori mai puțină energie decât moușii din generația anterioară. Pentru un control complet personalizabil, mouse-ul dispune de 11 butoane programabile și de un scroll hiper-rapid. Gamerii sigur vor fi mulțumiți de tehnologia Logitech G LIGHTSYNC ce oferă o iluminare RGB complet personalizabilă, care se poate sincroniza cu jocurile alese.

Nu vei da greș dacă alegi să dăruiți un mouse MX Master 3. Dispune de viteză și precizie ridicată, iar designul atent realizat oferă confortul necesar pentru zilele lungi de muncă, asigurând poziția ideală pentru mână și încheietură.

Profilurile pentru aplicațiile populare de software sunt deja pregătite, pe lângă opțiunile de personalizare oferite prin aplicația Logitech Options. Mouse-ul vine echipat cu senzorul de înaltă precizie Darkfield 4,000 DPI care se adaptează pe toate suprafețele inclusiv sticla. De asemenea, are o baterie reîncărcabilă care rezistă până la 70 de zile cu o singură încărcare, iar o încărcare de doar trei minute oferă o zi întreagă de folosire.

Rotița magnetică de scroll MagSpeed este rapidă și silențioasă, iar noutatea față de cealaltă generație, pe lângă rotița magnetică, este încărcarea de tip USB-C, valabilă și pentru tastatura MX Keys. Se potrivește la fix și pe gaming, și pe programe de editare foto-video, Excell, browsere și aplicații de creativitate. Este versatil și foarte ușor de programat pentru fiecare aplicație în parte, în funcție de nevoile fiecăruia.

Nu în ultimul rând, pentru cei mai pretențioși dintre cei dragi, poți să le cumperi un sistem surround Z906 pentru un sunet de calitate cinematografică. Cu o putere (RMS) de 500 W, puteți transforma orice seară într-o seară specială. Auzi toate detaliile din jur- de la vuietul unei mulțimi, la pași – din soundtrack-urile codificate în Dolby Digital sau DTS. Vă puteți configura sistemul așa cum doriti. Conectați până la 6 surse audio inclusiv TV-ul, Blu-ray / DVD player, DVR, Xbox 360, PLAYSTATION 3, Nintendo Wii, iPod, PC și altele. Designul este ergonomic și îți oferă controlul deplin asupra sunetului – modificați volumul, porniți/opriți alimentarea, setați intrările și altele. În plus, controlează experiența audio fără a fi nevoie să te dai jos de pe canapea. Iar ca să poți găsi produsele mai ușor, află că acestea sunt disponibile în magazine precum Emag, Altex, Flanco sau Media Galaxy! Spor la cumpărat și împachetat cadouri!

