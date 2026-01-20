Caracteristicile principale ale modelului Xpeng P7

Xpeng P7 este un model fastback electric cu accent pe aerodinamică. Cu o lungime de 5.017 mm, lățime de 1.970 mm, înălțime de 1.427 mm și un ampatament de 3.008 mm, mașina impresionează prin eficiență, relatează site-ul italian de știri HDmotori.it.

Coeficientul aerodinamic de doar 0,201 este obținut datorită spoilerului activ, care se ridică automat la viteze mari. Caroseria este disponibilă în șase culori: argintiu, galben, verde, violet, gri și albastru.

Cabina minimalistă include tehnologie de ultimă generație. În spatele volanului cu trei spițe se află un ecran digital modern, iar consola centrală găzduiește un display de 15,6 inchi care se mișcă pe trei axe.

Sistemul beneficiază de actualizări OTA și include un Head-Up Display de realitate augmentată de 87 de inchi. Pasagerii din spate au acces la un ecran de 8 inchi, similar cu cel al modelelor Tesla, pentru funcții de divertisment.

Xpeng P7 este disponibil în versiuni cu tracțiune spate (RWD) sau integrală (AWD). Modelul RWD are un motor electric de 270 kW, iar varianta AWD combină două motoare (167 kW față + 270 kW spate), oferind o putere totală de 437 kW. Există două opțiuni de baterie: 74,9 kWh și 92,2 kWh.

Autonomia variază între 702 km pentru RWD standard, 820 km pentru RWD Long Range și 750 km pentru AWD, conform ciclului CLTC. Grație arhitecturii de 800 V, modelul suportă încărcare rapidă la 5C, atingând o putere de vârf de 486 kW. Mașina poate recupera 512 km de autonomie în doar 10 minute, iar încărcarea de la 10% la 80% durează 11,3 minute.

Producătorul intenționează să îl lanseze și în Europa

Potrivit HDmotori.it, Xpeng P7 este un model global, iar producătorul intenționează să îl lanseze și în Europa, inclusiv în Italia. Modelul urmează să fie lansat oficial până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când vor fi dezvăluite prețurile finale.

Acestea sunt estimate să înceapă de la 300.000 de yuani (aproximativ 35.800 de euro), conform declarațiilor anterioare ale companiei. Xpeng P7 va concura direct cu modele precum Xiaomi SU7 și Tesla Model 3, oferind performanțe și tehnologii de ultimă generație.

