De Diana Meseșan,

Sâmbătă, 28 martie, a fost anunțat decesul cu nr. 30 din cauza coronavirusului. Bărbatul în cauză avea 74 de ani și fusese internat în secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm în stadiul terminal, conform comunicatului oficial.



Când cifrele acestea s-au anunțat, bărbatul era mort de aproape trei zile, fusese înmormântat deja, singur, iar soția sa stătea izolată în apartamentul lor din Deva.



Femeia se zbătuse să fie testată dar, deși avea simptome, nu a fost luată în seamă. A reușit până la urmă cu ajutorul unei vecine, o fostă judecătoare, o femeie care în dialogul cu Libertatea spune despre ea că e prudentă, dar are ”curajul pe care trebuie să îl aibă un om”.



Magistratul Eugenia Șortan, vecina care a ajutat-o pe femeie să își facă testul, apoi să își îngroape soțul, a relatat povestea decesului nr. 30 și a suferințelor din spatele acestei cifre. Am protejat identitatea familiei.



Șase apartamente în bloc, nu toate locuite



”Suntem în scară șase apartamente, dar nu prea sunt oameni în ele. Nu mai sunt decât vecina deasupra, vecina de vizavi căreia i-a murit soțul și încă o vecină văduvă”, își începe Eugenia Șortan povestea. Fosta judecătoare are 69 de ani, dar mai profesează în avocatură ca să se mențină activă.



Știa că unul dintre vecinii ei era internat la Oncologie. Se întâlnise cu soția lui în casa scării, în urmă cu o săptămână. ”Am întrebat-o ce face, a zis că-i necăjită, domnul e bolnav.”



Miercuri, 25 martie, a auzit la știri că doi doctori din Deva sunt infectați cu noul coronavirus. Aceștia lucrau la secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva, unde era internat și vecinul ei. Așa că a făcut legătura.



”Mi-o spus că e foarte slăbită”



A sunat-o pe soția lui să vadă cum se simte. Aceasta i-a povestit că încercase să își facă testul de Covid-19, dar degeaba.



”Dânsa mi-o spus, vai, ajutați-mă, pentru că am stat ore în șir la spital și nu mă băga nimeni în seamă. Nu m-o primit nimeni. Cum îi posibil doamnă?”



În plus, vecina avea simptome de Covid-19. ”Mi-o spus că e foarte slăbită, că are insuficiență respiratorie și cred că și febră. Și că a vomitat. Astea toate erau niște simptome de speriat pentru mine, știind că a fost la soțul ei.”



Avocata a pus mâna pe telefon și a sunat la 112. Era în după-amiaza de 25 martie, de Buna Vestire.



”Aflând că n-o băgat-o nimeni în seamă, am luat atitudine. Am zis, cum îi posibil?”

Apelul la 112. ”Sunați la DSP”



Cei de la 112 i-au făcut transferul la Ambulanță.



”Le-am descris simptomele și le-am spus că soțul dânsei e internat la Oncologie cu cancer. I-am zis că, uite, din câte am înțeles există ceva cazuri acolo și vecina noastră se simte rău”, povestește Eugenia Șortan.



”Doamnă, da de ce nu ați sunat la DSP? De unde să știu domnule unde să sun? Eu am știut că 112 răspunde de urgență. Ce mai încoace, încolo? A zis domnul de la telefon că sună el la DSP. Am așteptat mai mult de jumate de oră. Hai să sun la DSP, că nu vine nici o ambulanță, nu vine nimic. Eu din bucătărie vedeam tot.”

Apelul la DSP. ”Sunați la Ambulanță”



Nici cei de la DSP nu au băgat-o în seamă, spune femeia. ”Nu era nimeni informat cu nimic.”



Într-un final i-au spus că vecina ei nu se afla pe listele lor pentru a fi testată. Cu două zile în urmă, pe 23 martie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) modificase criteriile de testare, iar vecina fostei judecătoare nu se încadra nicăieri.



Ar fi putut fi testată, dacă soțul ei ar fi fost confirmat ca pozitiv la acea dată. S-ar fi încadrat la rubrica ”contacți apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate”. Dar soțul nu fusese testat încă, deși doi doctori de la secția de Oncologie fuseseră deja confirmați pozitivi.



Ar mai fi putut fi testată dacă starea ei de sănătate s-ar fi deteriorat foarte tare. Atunci s-ar fi încadrat la ”cazuri de SARI (sindrom respirator acut) fără alta etiologie.” Vecina se simțea rău, dar nu prezenta SARI.



Totuși, avocata a insistat. Cei de la DSP i-au zis să sune la Ambulanță din nou. ”În afară de faptul că sunt o persoană cunoscută, am făcut caz de faptul că suntem numai vârstnici pe scară.”

Un pic de bunăvoință, după ore de dat telefoane



De data asta, a dat de un medic binevoitor la Urgențe, care i-a spus că va trimite o ambulanță la blocul lor. ”Am sunat-o și pe doamna. I-am zis, doamnă, îmbrăcați-vă că vine salvarea. Vai, săraca, ce bucurie pe ea că o ia salvarea!”



Pe la ora 23.20, au sosit doi angajați de pe Ambulanță, îmbrăcați în combinezoane, povestește Eugenia Șortan.



”Pe la 12 și 2 minute, mă sună doamna. Doamna Șortan, faceți ceva, eu sunt în Salvare afară, încă aștept și soțul meu a decedat.”



”Zic, vai de mine. Acuma nu vă necăjiți, dumneavoastră aveți viața dumneavoastră”, își amintește magistratul.



Autoritățile au anunțat ulterior că pacientul internat la Oncologie în vârstă de 74 de ani, vecinul Eugeniei Șortan, a decedat pe 26 martie. Dar acesta murise cu puțin înainte de miezul nopții, pe 25 martie, netestat, spune fosta judecătoare, pe baza informațiilor primite de la vecina ei. A fost testat abia a doua zi. Tot atunci a fost testată și soția sa.



”Mi-a spus că pe la ora 3 i-au dat drumul vecinei să plece. Nu au internat-o. Probabil i-o recoltat analizele. Mi-o spus că s-o purtat foarte frumos doamna doctor Filimon și personalul cu dânsa. Chiar a zis dacă pot merge pe jos sau să îmi cheme un taxiu.”



În seara de 25 martie, s-a anunțat că întreaga secție de Oncologie a Spitalului Județean Deva intra în carantină. În ziua următoare a fost închisă și secția de Pneumologie. Pe 30, s-a închis tot spitalul.

”Trebuie înmormântat în formalitățile pentru coronavirus”



Pe 26 martie, pe Eugenia Șortan a sunat-o din nou vecina ei. ”Ce facem cu problema cealaltă. Pe ea, aia o durea rău, ce să facem cu soțul, că murise. Nu avea pe nimeni.”



Cineva trebuia să ridice actul de deces, adeverința de înhumare și să le ducă la capela catolică din Deva. Dar soția bărbatului decedat era izolată la domiciliu, cu simptome, iar fosta judecătoare nu putea ieși din casă, ca urmare a restricțiilor impuse de ordonanțele militare persoanelor de peste 65 de ani.



Până la urmă, vecina Eugeniei a găsit pe cineva să o ajute. ”Este un băiat foarte bun care o lucrat la Poștă înainte, Neluțu, și el o făcut intermedierea actelor ca să poată să elibereze sicriul către capela mortuară a catolicilor.”



”Domnul Remus” de la morgă



”În final, am vorbit cu domnul Remus, ceva conducător la morgă”, adaugă Eugenia Șortan. ”Dânsul mi-o spus că trebuie înmormântat în formalitățile pentru coronavirus.”



Rezultatele testului nu veniseră încă, dar bărbatul decedase într-o secție de spital devenită focar de Covid-19. Prin urmare, era considerat suspect.



Izolată la domiciliu, femeia nu a putut să meargă la înmormântarea soțului.



Omul când are nevoie, trebuie să îl ajuți



”Eu i-am lăsat la ușă niște alimente în ziua în care l-o înmormântat pe domnul. I-am lăsat o plasă cu alimente preambalate. I-am pus una alta pe acolo. O zis că ar avea nevoie de pâine, dar eu nu am mai mers”, povestește avocata.



Fiica ei a rugat-o să aibă grijă să nu se infecteze și să nu se mai implice atât.



”Fiică-mea m-o luat în primire. Mamă, ce te implici atâta? Am zis, mamă, să știi că omul când are nevoie trebuie să îl ajuți. Trebuie să învățați voi tineretul că un om poate o dată îți întinde mâna. Sunt situații când omul se abține să întindă mâna. Și trebuie să știi că atunci când omul are nevoie, trebuie să îl ajuți.”

”Eu dezinfectez și îs atentă, până peste prudentă, dar am curaj. Eu am altă putere de decizie. Am fost judecătoare la viața mea și avocată acum. Am curajul pe care trebuie să îl aibă un om”, adaugă aceasta.



Spune că autoritățile trebuie să își schimbe atitudinea când vine vorba de ”atenția care se dă oamenilor”.



Sâmbătă, 28 martie, au sosit rezultatele soțului. Acesta a fost confirmat post-mortem ca fiind pozitiv și declarat decesul nr.30.



Duminică seara, soția a fost luată cu Ambulanța și internată la Secția de Boli Infecţioase Hunedoara cu simptome de Covid-19. Rezultatul testului încă nu a sosit.

