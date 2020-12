Olesya Semenova, care lucra ca vânzătoare într-un magazin de haine, avea 24 de ani și a fost găsită de colega sa de apartament, care a chemat serviciile de urgență.

„Am țipat, am scuturat-o, dar era palidă, nu respira și nu dădea semne de viață. Mi-a fost foarte frică. Când am atins-o, am primit un șoc electric. Era un smartphone în apă, se încărca”, a declarat Daria, prietena decedatei.

Sosiți la fața locului, paramedicii au încercat să o salveze pe tânăra din Rusia, însă a fost mult prea târziu. Aceştia au fost nevoiţi să constate decesul.

După acest eveniment tragic, autoritățile ruse au atras un semnal de alarmă. Aceştia le-au cerut oamenilor să fie mult mai atenţi atunci când umblă cu dispozitive electronice în apropierea apei, mai ales dacă acestea sunt conectate în mod direct la o sursă de energie.

În Rusia, au mai fost raportate astfel de evenimente tragice.

În luna august, o adolescentă din Moscova, în vârstă de doar 15 ani, a murit electrocutată în aceleaşi circumstanţe.

Anul trecut, Liliya Novikova, o jucătoare de poker recunoscută la nivel internațional, s-a electrocutat și ea în baia sa.

Foto: Mirror / Olesya Semenova

