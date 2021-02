Serviciul de ambulanță care a fost prezent pe „Ștefan cel Mare” în seara în care a murit Patrick Ekeng, și Mihaiela Duță vor trebui să achite daune de 220.000 de euro familiei regretatului fotbalist camerunez de la Dinamo.

Familia ceruse, inițial, daune de 655.200 de euro, dar suma a fost suplimentată cu doar 20.000 de euro față de sentința de anul trecut.

Pe 6 mai 2016, în minutul 70 al meciului Dinamo – Viitorul 3-3, Patrick Ekeng s-a prăbușit pe gazon la scurt timp după ce a intrat pe teren.

Ambulanța Puls aflată la stadion l-a transportat direct la Spitalul Floreasca, fără ca un cadru medical să îi facă manevre de resuscitare, deși fotbalistul se afla în stop cardio-respirator. Patrick a decedat la spital.

În urma autopsiei s-a constatat că jucătorul camerunez, 26 de ani, a murit din cauza unei probleme cardiace.

Două minute și 47 de secunde au trecut între momentul prăbușirii lui Ekeng pe gazon și urcarea lui în salvare. Până când ambulanța a ajuns la Floreasca au trecut în total 7 minute!

Pe 5 februarie 2018, Mihaiela Elena Duţă a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului Capitalei pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

„Nu învinovățesc pe nimeni direct, vreau doar să se facă dreptate, nu cer milă. Și împotriva firmei de ambulanță ne-am îndreptat, sper să câștigăm. Nu vreau să spun că nu se dă importanță cazului, dar lucrurile durează prea mult. Am mai multă încredere în procedura internațională, am mers mai departe și în Franța, nu doar în România. La mine se gândeşte cineva, că am doi? Doi copii lăsați fără tată?”, declara Nathalie Ekeng, văduva fotbalistului, într-un interviu acordat Libertatea anul trecut, la patru ani de la decesul soțului ei.

Micuța Kim va împlini 7 ani pe 25 aprilie, iar Patrick junior, născut după decesul fotbalistului, a făcut în decembrie 4 ani.

