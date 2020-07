Decizia Înaltei Curți în “cazul Sorina”: Procurorii de la Secția Specială au comis un abuz când i-au reţinut paşaportul fetiţei din Baia de Aramă

Ramona şi Gabriel Săcărin, părinţii adoptivi ai Sorinei, au depus în luna februarie o plângere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împotriva dispoziţiei procurorului privind predarea sub luare de dovadă a paşaportului Sorinei.

Decizia de reţinere a pașaportului fetiţei a fost luată, la data de 26 iunie 2019, printr-o ordonanţă a Secţiei pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie.

Documentul le-a fost restituit părinţilor adoptivi ai Sorinei după aproape o lună, la data de 19 iulie 2019.

Sorina, alături de părinții adoptivi, în SUA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis azi că procurorii au procedat abuziv, încălcând dreptul fetiţei la libera circulaţie, dar şi dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv pe a sa.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

“În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 5 din Codul de procedură penală, art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, admite plângerea formulată de petenţii Săcărin Ramona Elena şi Săcărin Gabriel, în calitate de reprezentanţi ai minorei Săcărin Sorina, împotriva dispoziţiei procurorului privind predarea sub luare de dovadă a paşaportului minorei Săcărin Sorina din conţinutul Ordonanţei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie.

Constată că a fost încălcat dreptul la liberă circulaţie al minorei Săcărin Sorina, prevăzut de art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Revocă dispoziţia privind predarea sub luare de dovadă a paşaportului minorei Săcărin Sorina din conţinutul Ordonanţei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie.

Ia act că paşaportul a fost restituit minorei Săcărin Sorina, prin reprezentanţii legali Săcărin Ramona Elena şi Săcărin Gabriel, la data de 19 iulie 2019.”

Decizia este definitivă.

Bogdan Licu: “Mă bucur că micuţa Sorina a mai stat 30 de zile în România”

Bogdan Licu, procuror general al României în 2019, s-a implicat personal în “cazul Sorina”.

În iunie 2019, Licu a formulat o cerere de ordonanță președințială adresată Tribunalului Mehedinți prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către fetiţa adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale deschise la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

Fostul procuror general Bogdan Licu

Totodată, fostul procuror general a cerut revizuirea deciziei prin care s-a încuviinţat adopţia, iar Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a deschis un dosar pentru abuz în serviciu în care cerceta cum a fost judecată cererea de adopție internațională a Sorinei.

La începutul acestui an, fiind audiat la CSM pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general, Bogdan Licu a declarat că “dacă după toate aceste lucruri s-a întâmplat ceva bun, acel lucru bun, şi mă bucur că s-a întâmplat aşa, este că micuţa Sorina a mai stat 30 de zile în România. A avut parte de consiliere în limba română, consiliere psihologică. Şi, după cum am văzut la televizor, a înţeles mai bine ce este cu ea şi care este soarta ei şi viitorul ei. De aceea, am ales să mă implic”, a declarat Licu, conform ziare.com.

