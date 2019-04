Saveta Bogdan spune că l-a visat pe Iisus Hristos, care a sfătuit-o să nu mai plângă, iar de atunci, artista nu a mai vărsat o lacrimă. Mai mult, ea a spus la „Agenţia Vip” că şi Fecioara Maria i-a apărut în sufragerie.

„Plângeam în fiecare seară că eram singură. Într-o seară am avut o viziune. M-am uitat pe balcon iar Iisus Hristos era pe balcon şi îmi spunea să nu mai plâng. Dar eu îl văzusem în vis. Arăta exact cum arăta în icoană. Din clipa aia nu am mai plâns niciodată. De asemenea, am rugat-o pe Fecioara Maria să ajung în America sănătoasă. Mi-a apărut în vis, exact în sufragerie la mine, lângă o icoană mare şi mi-a spus că da, voi ajunge în America sănătoasă. Şi chiar am ajuns foarte bine. M-a impresionat foarte mult”, a spus Saveta Bogdan.

