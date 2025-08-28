„Pericolul retrogradării ratingului investițional rămâne”

„Deși deficitul a scăzut ușor în primele 7 luni, este în continuare la un nivel ridicat. Această situație subliniază necesitatea stringentă de a menține un control riguros asupra cheltuielilor publice. Pericolul retrogradării ratingului investițional rămâne unul real. Suntem aici pentru a asigura stabilitatea finanțelor țării și pentru a garanta că România are un parcurs economic predictibil și sigur. De aceea este foarte important să menținem cheltuielile sub control, să continuăm traseul ascendent al ritmului de colectare și să tratăm cu responsabilitate rectificarea bugetară(…)”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În 2024, deficitul bugetar era de 71,04 miliarde de lei în aceeaşi perioadă, respectiv 4,04% din PIB. Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele şapte luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 11,8% (an/an).

România riscă un nou colaps

România se confruntă cu măsuri de austeritate pentru a evita un colaps economic, potrivit unui articol recent publicat de Financial Times. Guvernul a implementat deja o primă serie de creșteri de taxe și înghețări ale cheltuielilor începând cu 1 august, iar alte două pachete sunt deja dezbătute.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Cu un deficit public de 9,3% din PIB în 2024 (conform metodologiei ESA agreată la nivel european), cel mai mare din Uniunea Europeană, România se află într-o situație fiscală dificilă. Acest nivel este cu mult peste pragul de 3% prescris de regulile fiscale ale UE.

Măsurile de austeritate rămân extrem de nepopulare în România, după ce țara a trecut prin una dintre cele mai dure serii de tăieri de cheltuieli și creșteri de taxe din Europa în urma crizei datoriilor.

Economistul Cristian Păun a făcut un calcul simplu și a spus unde pierde România cei mai mulți bani, dar și ce se face greșit în continuare. Specialistul arată cum se poate reduce „instant”deficitul masiv, lucru care ar putea duce la reducerea ușoară a taxelor pentru mediul de afaceri.







