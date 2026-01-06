Delcy Rodriguez (56 de ani), o avocată specializată în dreptul muncii cunoscută pentru legăturile sale strânse cu sectorul privat şi devotamentul manifestat faţă de partidul care a capturat puterea în Venezuela, a fost învestită în funcţie de fratele ei, psihiatrul Jorge Rodriguez, care este preşedintele Adunării Naţionale.

Curtea Constituţională de la Caracas a decis în weekend să preia pentru 90 de zile conducerea temporară a statului sud-american.

În afară de Delcy Rodriguez, luni au depus jurământul şi 283 de politicieni care pretind că au fost aleşi deputați într-un așa-zis scrutin parlamentar organizat pe 25 mai 2025, iar fratele noii președinte, Jorge Rodriguez, a fost reales preşedinte al Adunării Naționale.

Foarte puțini deputați pot fi consideraţi opoziţie. În rest, opoziţia, în special partidul Vente Venezuela, condus de laureata Premiului Nobel 2025, Maria Corina Machado, a boicotat alegerile de anul trecut.

Singura presupusă parlamentară aleasă care nu a fost prezentă la învestire a fost soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, care se află în custodia Statelor Unite sub acuzația de narcoterorism.

„Jur să nu mă odihnesc niciun minut pentru a garanta pacea şi liniştea spirituală, economică şi socială a poporului nostru. Să jurăm ca o ţară unită să ducem înainte Venezuela în aceste vremuri teribile”, a declarat Delcy Rodriguez la ceremonia de depunere a jurământului.

Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, a ţinut şi el un discurs în faţa Adunării Naţionale şi şi-a exprimat sprijinul pentru Delcy Rodríguez.

„Pentru tine, Delcy Eloína: sprijinul meu necondiţionat pentru sarcina dificilă care te aşteaptă. Poţi conta pe mine, poţi conta pe familia mea, poţi conta pe hotărârea noastră de a lua măsurile corecte pentru a face faţă acestei responsabilităţi care îţi revine acum şi suntem ferm uniţi pentru a atinge obiectivul păcii în Venezuela, pentru a duce ţara mai departe şi pentru întoarcerea lui Nicolás şi Cilia”, a spus fiul fostului lider venezuelean, citat de The Guardian, potrivit news.ro.

„Ţara este pe mâini bune, tată, şi în curând ne vom îmbrăţişa aici, în Venezuela”, a încheiat Nicolas Maduro Guerra.

La rândul lor, Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores s-au declarat nevinovați în fața unui judecător federal american. Liderul venezuelean se confruntă cu patru capete de acuzare, în special pentru conspirație la narcoterorism.

