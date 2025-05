Delia Matache, una dintre cele mai iubite cântărețe din țară, și-a spus pe internet părerea despre alegerile prezidențiale din 2025, afirmând și care este candidatul, dintre George Simion și Nicușor Dan, pe care îl va vota.

„Acum mi-a venit să… «Dar zi, domnule, cu cine votezi. De ce nu zici? Dar ți-e frică?». Sincer? Sunt un om foarte activ, ies foarte des afară, stau afară foarte mult timp, mă duc, îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, mă duc colo, nu umblu cu mașina, sunt pe jos, sunt recognoscibilă, lumea mă știe. Am toate motivele să-mi fie frică. Cu toate astea, n-ar trebui să-mi fie frică să zic că votez cu Nicușor Dan. Adică n-ar trebui.

Vă rog frumos să nu mă așteptați cu o bâtă sau să mă așteptați la colț să mă scuipați, care aveți alte păreri. Asta votez, asta sunt și da, mi-e frică că o să îmi iau o bâtă în cap seara când vin de la alergat. Că-s femeie și nu umblu cu gărzi de corp. Ferească Dumnezeu. N-am umblat în viața mea. Mă expun spunând lucrurile astea și asta e. Să îmi luați apărarea dacă mă vedeți pe stradă luată de păr în intersecție”, a spus Delia Matache într-un clip video.

Artista a fost anul trecut împotriva lui Călin Georgescu

Și anul trecut, când primul tur al alegerilor prezidențiale, care a fost anulat, a fost câștigat de Călin Georgescu, Delia afirma că nu este de acord cu viziunea acestuia și nu poate să îl voteze.

„Eu și data trecută am zis. Ați uitat că și data trecută am zis? Ați uitat! Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici, acum, că gata… Păi ce am zis eu data trecută, când iar a fost scandal? Am fost singura care am vorbit, eu și Chirilă. Nu mai știu niciun cântăreț să fi vorbit public. Nu, nu, au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor, cum m-a sfătuit și pe mine mămica mea. E spiritul civic din mine. O să fie bine? Să sperăm, dacă o să iasă și ăștia micii la vot, ca vârstă”, a mai afirmat cântăreața.

