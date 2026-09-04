Adunarea Generală a ONU a votat practic pentru înlocuirea hărții tradiționale a lumii (Mercator) cu una care reflectă mai fidel dimensiunea continentelor.

Rezoluția a fost adoptată vineri, la sediul ONU de la New York, după o campanie susținută de Togo în numele Uniunii Africane.

Harta Mercator ar putea deveni istorie

Intitulată „Corectarea hărții”, rezoluția a primit sprijin din partea a 164 de țări, printre care Franța și Marea Britanie. Șase țări s-au abținut, în timp ce doar Statele Unite au votat împotrivă pe motiv că această rezoluție este „inutilă”.

Rezoluția propune înlocuirea treptată a proiecției Mercator cu reprezentări geografice mai exacte ale lumii, printre modelele promovate aflându-se Equal Earth, care datează din 2018.

Harta Mercator, utilizată în mod obișnuit încă din secolul al XVI-lea, a fost criticată adesea din cauza faptului că Africa este prezentată ca având dimensiuni similare cu Groenlanda, chiar dacă este de 14 ori mai mare.

Africa cere să fie reprezentată fidel pe harta lumii

O reprezentare falsă care „contribuie la minimizarea dimensiunii Africii, Americii Latine și Asiei de Sud în mintea oamenilor și la perpetuarea unei viziuni distorsionate” asupra planetei, conform rezoluției.

„Hărțile ne modelează înțelegerea asupra lumii”, a declarat ministrul de externe din Togo, Robert Dussey.

„Ele ghidează educația, hrănesc imaginația și influențează percepțiile colective. Prin urmare, nu sunt niciodată neutre: atunci când prezintă o imagine distorsionată a planetei noastre, riscă să perpetueze reprezentări eronate transmise din generație în generație”, a continuat el.

„Această inițiativă nu vizează nicio națiune, nicio civilizație sau nicio tradiție cartografică”, ci „este ghidată de o ambiție universală: de a promova cunoașterea bazată pe rigoare științifică, respect pentru adevăr și demnitatea egală a tuturor popoarelor”, a subliniat Robert Dussey.

Administrația Trump se concentrează pe interpretări ideologice

Reprezentanta SUA, Yaryna Ferencevych, a răspuns dur. „Rezoluții ca aceasta și agenda ideologică pe care o promovează împiedică activitatea acestei instituții și contribuie la pierderea credibilității sale”, a spus ea.

„În loc să se concentreze pe problemele reale ale păcii internaționale, prosperității sau bunelor relații dintre țări, acest organism dezbate proiecte cartografice care datează din secolul al XVI-lea”, a adăugat Ferencevych, îndemnând țările să dea dovadă de „bun simț” și să respingă textul.

Franța sprijină ferm corectarea hărții lumii

Franța, o fostă putere colonială, a sprijinit ferm rezoluția, într-un moment în care încearcă să reconstruiască legăturile cu Africa, unde influența sa s-a erodată semnificativ în ultimii ani.

Într-un discurs rostit vineri la Sorbona, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a declarat că „schimbarea hărții nu schimbă evident lumea”. „Dar corectarea unei reprezentări care o distorsionează este deja un act de adevăr”, a subliniat el.

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