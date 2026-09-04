Emisiunea, difuzată de ProTV, celebrează 14 ani de succes, promițând o competiție memorabilă și o experiență intensă pentru telespectatori, și un ultim sezon alături de jurata Irina Rimes, care a anunțat că va pleca de la ProTV după încheierea filmărilor.

Francoise Manuel, revelația primei ediții

Prima ediție a noului sezon a fost marcată de prestația excepțională a concurentei Francoise Manuel, care a reușit să întoarcă toate scaunele antrenorilor în doar trei secunde. Tudor Chirilă a folosit primul „super-block” din acest sezon pentru a o atrage în echipa lui.

„Ești genul de moment care poate să definească sezonul ăsta”, a declarat artistul.

Smiley a fost, de asemenea, impresionat: „Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Nu mai pot să vorbesc. Ești memorabilă! Ești genul de moment care poate să definească sezonul ăsta”.

Theo Rose a adăugat: „Ne-ai oferit o experiență întreagă. Ai avut concertul tău. Tu nu concurezi cu nimeni. Ești atât de specială, atât de mare! Mulțumim pentru momentul ăsta!”.

Antrenorii nu și-au ascuns dorința de a o avea pe Francoise în echipele lor. Irina Rimes a spus: „Ai avut o interpretare excepțională, unică la Vocea României. Fenomenală! Pentru mine ar fi o mare onoare să vii în echipa mea, să învăț eu de la tine!”, în timp ce Horia Brenciu a apreciat „finețea” cu care Francoise și-a prezentat momentul.

Povestea din spatele vocii

Născută la Chișinău, Francoise Manuel a crescut înconjurată de muzică. Mama sa, cu înclinații artistice, a fost cea care i-a insuflat dragostea pentru această artă, punând bazele educației sale muzicale încă din copilărie. La vârsta de 11 ani, Francoise s-a mutat în Italia, unde a continuat să studieze muzica la Conservator, în paralel cu școala generală și liceul.

La 16 ani, tânăra a început să studieze canto, însă a fost nevoită să renunțe la studii pentru a lucra. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică nu a dispărut. Francoise a cântat în mai multe trupe, a fost pianistă în industria hotelieră și a lansat două albume de rap și hip-hop, reușind să trăiască din muzică timp de un deceniu.

Printre experiențele sale se numără și un an petrecut în Sri Lanka, unde a cântat în diverse locații.

„Pianul rămâne baza mea muzicală și instrumentul pe care l-aș alege fără ezitare”, a declarat Francoise Manuel.

Pandemia a reprezentat o perioadă dificilă pentru Francoise, obligând-o să se îndrepte către alte domenii, precum ospătăria, traducerile și munca de birou. În ciuda acestor schimbări, muzica a rămas un refugiu constant pentru ea. «Indiferent de perioadele în care nu am avut o trupă, am continuat să compun și să cânt», a mărturisit ea.

Participarea la „Vocea României” reprezintă o oportunitate unică pentru Francoise de a-și relansa cariera muzicală. Decizia de a se înscrie a fost spontană, însă dorința de a reveni pe scenă a fost mai puternică decât orice alt obstacol.

„Pentru mine contează mai mult parcursul decât trofeul. Sunt convinsă că această experiență îmi va aduce ceva valoros atât ca artist, cât și ca om”, a subliniat ea.

Deși toți antrenorii și-au exprimat dorința de a o avea în echipă, Francoise și-a arătat o preferință pentru Irina Rimes, pe care o consideră o artistă matură, cu care împărtășește multe valori comune. Rămâne de văzut cum va evolua parcursul său în competiție și dacă își va putea îndeplini visul de a reintra în lumea muzicii profesioniste.

Ultimul sezon al Irinei Rimes

Pe 4 septembrie 2026, în cadrul emisiunii „Vocea României”, prezentată de PRO TV de la ora 20.30, Irina Rimes și-a anunțat plecarea din emisiune prin intermediul unui mesaj care i-a lăsat cu gura căscată pe colegii ei.

„Anul ăsta e ultimul meu an la «Vocea României». Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul… M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei! Și, fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, spune Irina Rimes la PRO TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE