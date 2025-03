Încălcarea va stârni neliniște în cadrul aparatului militar și de securitate al SUA cu privire la riscurile unui astfel de comportament pentru personal. Aliații ar putea pune sub semnul întrebării ce informații sunt pregătiți să împărtășească cu Washingtonul în viitor. Guvernarea prin WhatsApp a devenit obișnuită, după cum au constatat anchetele privind gestionarea pandemiei Covid în Regatul Unit și în alte țări.

Însă schimburile confidențiale între oficiali guvernamentali și de securitate au loc în mod normal în sala de ședințe a Casei Albe sau prin intermediul unor linii foarte securizate, nu prin Signal. Deși Signal este considerat mai sigur decât WhatsApp, au existat vulnerabilități potențiale clare, în special dacă conversația a avut loc pe telefoanele oficialilor; hackerii și serviciile de securitate ostile au vizat astfel de dispozitive în trecut. Securitatea comunicațiilor este extrem de importantă pentru a proteja atât secretele guvernamentale, cât și personalul militar și de securitate.

Marți, în cadrul unei audieri programate în prealabil de comisia de informații a Senatului, Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, și directorul CIA, John Ratcliffe, au negat amândoi că ar fi fost împărtășite materiale clasificate în cadrul discuției. Cu toate acestea, Jeffrey Goldberg de la The Atlantic, care a fost invitat să se alăture în mod eronat, afirmă că discuția a vizat „detalii operaționale ale viitoarelor lovituri asupra rebelilor houthi susținuți de Iran”, inclusiv ținte și arme. El adaugă că un mesaj aparent de la Ratcliffe conținea „informații care ar putea fi interpretate ca fiind legate” de operațiunile actuale ale serviciilor de informații. Steve Witkoff, trimisul special al președintelui pentru Rusia, se afla la Moscova atunci când a fost adăugat la chat, deși nu este clar dacă telefonul său era la el.

Recomandări Ce fac copiii români pe internet. Cristina Lupu, specialistă în mass-media: „Doar 2% dintre elevii din clasele a III-a și a IV-a au spus că n-au cont pe nicio rețea socială” | Interviu

Experții juridici au sugerat că divulgarea detaliilor operaționale pe un mediu nesecurizat ar putea încălca Legea SUA privind spionajul. Având în vedere că unele mesaje ar fi fost setate să dispară după una sau patru săptămâni, cu excepția cazului în care au fost transmise ulterior către conturi oficiale guvernamentale, acest lucru ar putea încălca, de asemenea, legile federale privind păstrarea înregistrărilor. Grupuri financiare americane au încălcat norme similare discutând probleme de afaceri prin mesaje text pe dispozitive personale.

În 2022, 11 bănci și brokeri de pe Wall Street au fost de acord să plătească amenzi în valoare de peste 1,8 miliarde de dolari, după ce o investigație a scos la iveală „comunicări pervazive în afara canalului”. Discuțiile oferă, de asemenea, dovada, dacă mai era nevoie, că disprețul față de Europa exprimat luna trecută de vicepreședintele american JD Vance nu a fost o exagerare menită să determine liderii europeni să acționeze. Această părere este împărtășită și de alți oficiali – care discută în cadrul discuțiilor despre cum să îi determine pe europeni să plătească pentru lovituri.

Sugestia lui Vance conform căreia amenințarea houthi era în primul rând o problemă europeană, deoarece doar o fracțiune din comerțul SUA trecea prin Canalul Suez, trece cu vederea efectele perturbării piețelor energetice și a lanțurilor de aprovizionare americane. Dar vremea în care SUA își vedeau rolul de polițist global ca pe o modalitate de a-și proteja și propriile interese, chiar și indirect, a apus în mod clar. Casa Albă a respins criticile privind breșa ca fiind un „efort coordonat de a distrage atenția de la acțiunile de succes” ale președintelui. Însă democratul Mark Warner, vicepreședintele comisiei senatoriale, a sugerat că „un comportament neglijent, neglijent, incompetent” ar trebui să conducă la concedieri.

Recomandări Bogdan Peșchir și „oastea” lui Călin Georgescu. Victor Micula, Tzancă Uraganu, Oana Zăvoranu, Mădălin Ionescu, plătiți pentru a-l susține pe fostul candidat extremist

Deși FBI și departamentul de justiție sunt conduse de loialiști ai lui Trump, este încă posibil să urmeze investigații. Administrația ar trebui, cel puțin, să își revizuiască procedurile pentru a se asigura că un astfel de incident nu se va mai repeta. Donald Trump face suficient rău poziției SUA în lume, fără să adauge pe listă și o inepție periculoasă.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Momentul în care o groapă din șosea înghite un motociclist, în Coreea de Sud

Urmărește-ne pe Google News