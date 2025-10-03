Vorbind alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la un eveniment dedicat aniversării a 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambii lideri de stt au avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru a face faţă schimbărilor politice şi economice masive din întreaga lume.

„Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârşitul Războiului Rece. O axă de state autocrate care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democraţiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâştigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a transmis cancelarul german.

„Strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democraţie liberală se diminuează în mod vizibil. Nu mai este de la sine înţeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre, ale democraţiei liberale. Se formează noi alianţe ale autocraţiilor împotriva noastră şi atacă democraţia liberală ca mod de viaţă”, a adăugat Friedrich Merz.

Emmanuel Macron a repetat o parte din mesajul cancelarului. În opinia sa, Europa trece printr-o „degenerare a democraţiei” din cauza atacurilor de pe diferite fronturi – inclusiv din interior.

„Suntem ameninţaţi şi din exterior. Dar nu trebuie să fim naivi. În interior, ne întoarcem împotriva noastră; ne îndoim de propria noastră democraţie. Vedem peste tot că se întâmplă ceva cu structura noastră democratică. Dezbaterea democratică se transformă într-o dezbatere a urii”, a semnalat preşedintele francez.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Potrivit lui Macron, o mare parte din această „degenerare” este cauzată de discursul promovat pe platformele controlate de firme americane şi chineze.

„Suntem vinovaţi că am cedat spaţiul nostru democratic public reţelelor sociale deţinute de mari antreprenori americani şi de firme chineze ale căror interese nu sunt deloc supravieţuirea şi buna funcţionare a democraţiei noastre”, a subliniat el.

Merz și Macron au afirmat că Europa trebuie să-şi consolideze competitivitatea economică pentru a avea puterea necesară ca să facă faţă provocărilor unei lumi în rapidă schimbare.

„Ordinea economică globală este rescrisă, este reconstruită. Egoismul devine din nou mai vizibil. Şi poate că de aceea am devenit mai slabi din punct de vedere economic şi de aceea promisiunile sociale pe care ni le-am făcut reciproc sunt mult mai greu de îndeplinit astăzi decât erau înainte”, a remarcat cancelarul german.

Friedrich Merz a îndemnat Europa să „se opună unui nou val de protecţionism în lume” prin promovarea unor noi reguli comerciale şi căutarea de noi pieţe. „Europa trebuie să se concentreze din nou pe competitivitatea sa economică”, a îndemnat cancelarul german.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE