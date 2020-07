Deputatul „Mitralieră”, cum mai este cunoscut Cătălin Rădulescu, a fost amendat cu 1.500 de lei, în ziua în care România a înregistrat cele mai multe cazuri de COVID-19, respectiv 994.

Contactat de Libertatea, parlamentarul PSD a spus inițial că nu a purtat masca, deoarece aceasta era ruptă.

„Am o singură mască în maşină, nu o sută de măşti. Masca asta, când am pus-o, nu ştiu unde eram şi când am dat-o jos, s-a rupt unul dintre braţe. Şi nu ai cum să porţi o mască…”.

Nu te supăra pe mine, dar sunt medic, nu sunt zidar. Am fost în blocul operator de mii de ori, când am operat, nu poate să îmi spună un prost de pe stradă, mie, care sunt medic, cum să port o mască. Masca era ruptă, nu aveam cu să o port şi am băgat-o în buzunar, la spate.

Cătălin Rădulescu: