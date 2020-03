De Valentina Postelnicu,

„În această dimineaţă, la ora 8.45, în timp ce dormeam , am auzit o bubuitură puternică la uşa terasei și când am tras draperia , ce credeți, era un hoţ care încerca să intre peste mine în casă”, a povestit deputatul.

Rădulescu mai spune că a dat un pumn la geam şi „a fugit să ia un cuțit din bucătărie”.

„L-am văzut cum a sărit de pe terasa in curtea blocului vecin, care este în amenajare. Doamne fereste , nici in situația asta critică cu acest virus ucigaș , hoţii nu stau acasă! Dacă era o femeie sau un copil în casî ! Multe se întâmpla in zilele astea”, a mai scris Cătălin Rădulescu, în postarea pe Facebook.

