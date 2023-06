„Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Nu face cinste nici partidului nostru, nici Parlamentului României, cum nici cei de la PSD şi PNL nu fac cinste Parlamentului României“, a transmis Simion, într-o intervenție la postul România TV.

Da, o să-l excludem din rândurile noastre pe domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu. George Simion:

„Dacă tolerăm astfel de incidente şi băgăm gunoiul sub preş, înseamnă că nu suntem mai buni cu nimic faţă de ceilalţi. E dureros să-ţi împuţinezi rândurile, dar nu poate fi tolerată o astfel de atitudine. Omul are probleme personale, a căzut în patima alcoolului, dar nu înseamnă că trebuie să fie reprezentativ pentru mişcarea noastră”, a mai spus Simion.

Deputatul Titi Stoica a precizat că nu îşi aminteşte să îşi fi sunat colegii în timpul nopţii.

„Dacă l-am deranjat cu ceva pe colegul de la Suceva, îmi cer scuze. Eu nu îmi amintesc să îl fi sunat, nu am numărul lui. Ce ştiu este că ieri am avut un schimb mai aprig de replici cu el şi mi-am cerut scuze, că aşa e normal. Eu nu am numărul nici al lui Ciolacu, nici al colegului de la Suceava. Până astăzi nu am avut numărul lui”, a declarat Stoica, la Antena 3.

Deputat AUR de Timiş, Titi Stoica, care înainte de a fi ales parlamentar a lucrat controlor de trafic într-o gară din Londra, a fost acuzat că a sunat, în noapte de marți spre miercuri, mai mulţi colegi parlamentari de la alte partide politice cărora le-a adresat injurii şi ameninţări.

