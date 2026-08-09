Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a catalogat descoperirea drept „una dintre cele mai importante din domeniul arheologiei subacvatice”. Nava, lungă de 21 de metri și lată de șase, transporta în principal amfore de tip Dressel 1A, cunoscute pentru utilizarea lor în comerțul cu vin, conform presei locale.

Descoperirea a fost posibilă datorită informațiilor oferite de pescari, iar scafandrii unității de protecție a patrimoniului cultural din Palermo au confirmat autenticitatea acesteia. Giacomo De Mola, un pescar subacvatic, a povestit pe Instagram cum a descoperit întâmplător epava: „Vizibilitatea nu era tocmai cea mai bună… M-am apropiat. Și mi s-a tăiat respirația. Sub picioarele mele se întindea o imensă suprafață acoperită de amfore”.

Această descoperire oferă o perspectivă valoroasă asupra comerțului maritim în perioada cuprinsă între secolele al II-lea și I î.e.n., subliniind importanța vinului în economia romană.

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