Au căutat ouă de Paște și au găsit o substanță mortală

Incidentul neobișnuit a avut loc în landul Baden-Württemberg, unde doi bărbați au găsit o sticlă suspectă în timpul tradiționalei vânători a ouălor de Paște. Descoperirea a fost făcută în localitatea Vaihingen an der Enz, situată în apropiere de Stuttgart, iar eticheta de pe recipient indica „Poloniu 210”.

Potrivit autorităților, Poloniu 210 este o substanță radioactivă extrem de toxică.

Reprezentanții pompierilor au precizat că, deși inițial nu a fost detectată radioactivitate în jurul sticlei, există indicii că recipientul ar putea fi autentic. „Recipientul corespunde substanței. Nu este o etichetă scrisă de mână, ci una oficială”, a declarat responsabilul local pentru intervenții.

Toate măsurătorile efectuate în zona descoperirii au indicat, până în prezent, absența radiațiilor. Cei doi bărbați care au găsit sticla nu au fost răniți.

Cu toate acestea, greutatea recipientului, estimată la aproximativ 200 de grame, corespunde caracteristicilor substanței, ceea ce ridică suspiciuni privind autenticitatea conținutului.

Intervenție masivă în Ludwigsburg

Descoperirea a declanșat o intervenție masivă în districtul Ludwigsburg. Aproximativ 138 de pompieri și 41 de vehicule au fost mobilizate la fața locului, inclusiv echipe specializate în materiale periculoase și protecție radiologică.

Zona a fost izolată pe o rază largă, iar după ridicarea sticlei, accesul a fost reluat.

Recipientul urmează să fie analizat de autorități, însă nu este clar unde va fi transportat și când vor fi disponibile rezultatele.

Alexander Litvinenko, otrăvit cu Poloniu-210

Poloniul 210 este un element chimic cu un nivel ridicat de radiotoxicitate, fiind extrem de periculos pentru sănătate. Conform autorităților de protecție radiologică, substanța devine deosebit de periculoasă dacă este inhalată sau pătrunde în organism prin răni deschise.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri legate de această substanță este cel al Alexander Litvinenko, criticul lui Putin, care a murit în 2006 la Londra, după ce a fost otrăvit cu Poloniu 210.

