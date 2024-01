Captivitate prin ochii unui copil. Desenele Emiliei, fetița de 6 ani de origine română ținută ostatică cu mama ei, 49 de zile, în tunelurile Hamas

În timpul teribilei ei captivități în Fâșia Gaza, Emilia Aloni a desenat pe hârtie o lume cu mult soare, inimi, flori și familii zâmbitoare.

Desenând iarba roz din lipsa altor culori, copila a creat un univers cu linii optimiste, în contrast față de realitatea din jurul ei, o lume pe care poate doar un copil și-ar putea-o imagina într-un asemenea întuneric, scrie publicația israeliană.

Trei dintre desenele ei, acum dezvăluite, oferă o privire în această lume.

Primul desen prezintă patru figuri, toate răpite în aceeași dimineață a zilei de 7 octombrie. Acestea sunt familia Aloni-Cunio: Sharon, David și fiicele lor, Emma și Yuli, gemene de 3 ani.

Sharon, mătușa Emiliei, și micuțele au fost eliberate din captivitate. David este încă deținut de Hamas.

Danielle, mama Emiliei și sora lui Sharon, interpretează desenul Emiliei ca pe o reflectare a dorului față de cei mai apropiați ai familiei, față de „momente normale înainte de răpirea lor”.

Întrebată despre ce i-a trecut prin minte Emiliei în timp ce desena, Danielle spune că este o „întrebare imposibilă. Înțelegerea gândurilor unui copil de 6 ani în astfel de perioade este o provocare și nu pot decât specula”.

Al doilea desen prezintă trei figuri: Elena Trufanov, fiul ei, Sasha Trufanov, și partenera lui, Sapir Cohen. Toți trei au fost răpiți din kibțul Nir Oz. Desenul înfățișează nunta lui Sapir și Sasha.

Emilia a cunoscut-o pe Elena în captivitate și s-a apropiat de ea. Nu i-a văzut niciodată pe copiii acesteia, Sasha și Sapir, dar și i-a imaginat și a desenat o nuntă din vis. Elena și Sapir au fost eliberați, Sasha este în continuare în mâinile Hamas.

Danielle nu este sigură de ce Emilia a desenat o nuntă: „Poate că a ales să devanseze realitatea în felul ei”.

Într-un alt desen, apar două figuri: Elena și soțul ei, Vitali, care a fost ucis pe 7 octombrie, în ziua declanșării atacului Hamas. În desenul copilei, ei sunt arătați plimbându-se împreună.

Emilia a umplut un caiet întreg cu desene, folosind doar două pixuri pe care le-a primit, unul roz și unul violet. Ea a desenat copaci, flori, păsări și multe curcubee, spune mama Danielle.

Teroriştii nu le-au permis să ia caietul din captivitate. Desenele au fost recuperate de Elena, care le-a adus cu ea când a fost eliberată, după 54 de zile de captivitate.

Desenele ascund o poveste extraordinară de supraviețuire. Acolo, în captivitate, Danielle și Elena au creat o realitate alternativă pentru Emilia.

„A fost învelirea unui copil în vată de zahăr”, așa cum spune Danielle.

Elena a transformat răpirea de la Nir Oz într-un fel de basm, pe care Emilia a cerut să-l audă în mod repetat.

Când a fost mutată dintr-o ascunzătoare în tuneluri, Danielle i-a spus că au fost duși într-un loc mai sigur din cauza exploziilor de afară.

Fecare mișcare, fiecare explozie, fiecare comportament a fost altă poveste. „Așa ne-am construit viața acolo, timp de 49 de zile”, a mai spus mama.

„Emilia s-a exprimat prin desene. A desenat soarele, iar speranța unui copil de a vedea soarele era și speranța noastră”, a conchis Daniella Aloni.

Surorile Daniella Aloni şi Sharon Aloni-Cunio, răpite de Hamas la 7 octombrie şi eliberate împreună cu fetiţele lor în urma armistiţiului de şapte zile, au primit cetăţenia română, la finalul anului trecut.

Danielle și Elena Trufanov s-a numărat printre cele trei femei care au apărut într-un videoclip cu ostatici lansat de Hamas la sfârşitul lunii octombrie, în care cerea insistent guvernului să negocieze eliberarea lor.

După apariția videoclipului, Remus Aloni, tatăl Daniellei, care este născut în România, a reacționat, spunând că atunci când și-a văzut fiica în imagini inima sa „aproape a încetat să mai bată”.

Zeci de oameni au ieșit în stradă pentru a le întâmpina pe Danielle Aloni și pe fiica acesteia, Emilia, în vârstă de 6 ani, la întoarcerea acasă, pe 26 noiembrie, după ce au fost ținute ostatice în Fâșia Gaza de către militanții grupării islamiste Hamas timp de 49 de zile.

