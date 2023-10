Videoclipul, publicat de Hamas pe rețelele de socializare, apare cu descrierea „un număr de prizonieri sioniști în captivitate trimit un mesaj lui Netanyahu și guvernului sionist”.

„Bună, Bibi Netanyahu. Suntem în captivitatea Hamas de 23 de zile. Ieri, a fost o conferință de presă cu familiile ostaticilor. Știm că trebuia să fie un armistițiu de încetare a focului. Trebuia să ne eliberați pe toți. Ați făcut un angajament să ne eliberați pe toți”, spune una dintre femei.

Femeia îl mai acuză pe premier de „neglijență politică națională” și că nu a reuşit să împiedice atacul grupării teroriste din 7 octombrie.

„Suntem cetățeni nevinovați. Cetățeni care plătesc taxe statului Israel. Vreți să ne omorâți pe toți. Vreți să ne ucideți folosind IDF, nu este suficient că cetățeni israelieni au fost uciși. Lăsați-ne să plecăm acum. Lăsați-ne să ne întoarcem la familiile noastre acum”, a mai spus femeia, în filmarea publicată de Hamas.

