În videoclipul publicat luni de Hamas, sunt prezentate trei femei israeliene ostatice în Fâşia Gaza, stând pe scaun una lângă alta. Cea din mijloc îl acuză pe Netanyahu de crime de război și îi cere să încheie un schimb de prizonieri pentru a obţine eliberarea lor.

Femeia a fost identificată drept Danielle Aloni și, potrivit Digi24, are origini românești, tatăl ei, Remus, fiind născut în România.

După apariția videoclipului, Remus Aloni a reacționat, spunând că atunci când și-a văzut fiica în imagini inima sa „aproape a încetat să mai bată”.

„Ne-am simțit ușurați să vedem că este în viață și că o vedem, pentru că până astăzi nu știam nimic despre ea”, a declarat Remos Aloni, într-o conferință de presă.

„Ne dorim foarte mult să se întoarcă la noi, ca să o putem îmbrățișa”, a mai spus bărbatul.

Danielle Aloni este o mamă singură care a fost luată ostatică de Hamas cu fiica ei de cinci ani, Emilia, din Nir Oz, sudul Israelului. Sora ei, Sharon, gemenii ei de 3 ani ani și soțul ei, David, au fost de asemenea răpiți de Hamas, potrivit Jerusalem Post.

BRING DANIEL AND EMILIA HOME! Single mom Daniel Aloni and her daughter Emilia are currently being held hostage in Gaza by Hamas terrorists. Please share this and help us reunite them with their loved ones in Israel. #BringThemHome pic.twitter.com/o0oyTYEnCn

Remus a făcut apel la Crucea Roșie să facă demersuri pentru a ajunge la ostatici, el adăugând că cele două fiice ale sale au probleme de sănătate și trebuie să urmeze tratament zilnic.

De asemenea, el a îndemnat Qatarul să facă toate eforturile posibile pentru a obține eliberarea tuturor prizonierilor.

„Daniel și Sharon, fetelor, vă vedem, vă iubim, vă auzim, ne gândim la voi în fiecare minut și secundă și vă vom aduce acasă, amin”, a mai spus Remus Aloni.

Premierul israelian Netanyahu a calificat această înregistrare drept „propagandă psihologică crudă din partea Hamas și ISIS”.

Celelalte două femei care apar în mesajul transmis de Hamas, alături de Danielle Aloni, sunt Yelena Tropanov şi Rimon Kirsht. Identitatea lor a fost anunțată prima dată de către premierul israelian.

Potrivit Jerusalem Post, Tropanov a fost răpită pe 7 octombrie din Nir Oz, sudul Israelului, împreună cu mama ei, fiul ei și iubita fiului ei. Soțul ei a fost ucis. Kirsht a fost răpită din Kibbutz Nirim, lângă granița cu Gaza, împreună cu soțul ei.



