Topul celor mai bune deserturi din lume, publicat pe Reddit

Din preferințele celor care au alcătuit topul poți afla care sunt cele mai bune deserturi din lume, dar și cele pe care încă nu le-ai încercat.

Turiștii din întreaga lume au împărtășit cele mai bune deserturi pe care le-au încercat în călătoriile lor, într-o discuție pe Reddit inițiată de utilizatorul «coffeewalnut05». De la pudingul cornish din Anglia până la un desert celebru în România, lista include o varietate de delicatese dulci care au impresionat vizitatorii din diferite țări.

Potrivit publicației britanice DailyMail, care a relatat despre această discuție online, unul dintre deserturile menționate frecvent a fost orezul lipicios cu mango din Thailanda. Un utilizator Reddit, «NerdyDan», l-a descris ca fiind „raiul pe pământ”. Acest desert popular este preparat din orez glutinos, mango proaspăt și lapte de cocos.

Foto: Orez lipicios cu mango

Recomandări Tezaur de 500 de monede din aur și argint şi o brățară dacică furate de la muzeul din Drobeta-Turnu Severin. Dosar cu „autor necunoscut”

Un alt desert apreciat a fost pastéis de nata din Portugalia. „Atreeofnight“ le-a numit „cele mai delicioase tarte cu cremă din lume”, în special când sunt „servite calde”. Un alt utilizator a menționat că până și cele cumpărate de la benzinării în Portugalia sunt gustoase.

Foto: Pastais de nata

Cheesecake-ul ars în stil basc din nordul Spaniei a fost, de asemenea, lăudat. „CandyQueen95“ a declarat: „Trebuie să merg în nordul Spaniei doar pentru a mânca niște cheesecake ars în stil basc și nimic altceva”.

Pudingul lipicios cu curmale din Australia a fost recomandat de «Platoniclesbiandate», care l-a descris ca fiind o „capodoperă australiană”, mai ales când este servit cu sos de caramel. În Marea Britanie, acest desert este cunoscut sub numele de sticky toffee pudding. „Coffeewalnut05“ a explicat: „Îl numim sticky toffee pudding în Anglia. Un clasic absolut! Sunt oarecum surprins că bucătăria inspirată de cea englezească este încă prezentă în Australia. Este o bucătărie mai potrivită pentru climatul rece și umed decât pentru uscăciunea și căldura australiană”.

Recomandări Oameni spulberați de o mașină la Munchen, înaintea summitului de securitate la care participă lideri din întreaga lume

Papanașii din România și Moldova, în topul celor mai bune deserturi

Aceste gogoși prăjite, făcute din aluat de brânză proaspătă și acoperite cu smântână și dulceață de fructe, au impresionat mai mulți turiști.

„Naive-Melody” a povestit: „Am făcut o călătorie de o săptămână prin [România] și în fiecare zi am mâncat papanași la desert în restaurante diferite și, deși unele erau mai bune decât altele, erau întotdeauna delicioase”.

Kaiserschmarrn din Austria și Germania

Aceste clătite dulci sfâșiate, adesea servite cu sos de mere și stafide, au devenit o obsesie pentru «Haku-Taku» în timpul călătoriilor prin Germania și Austria. Ei au explicat: „L-am mâncat în Viena și ne-am îndrăgostit de el. Am făcut o călătorie la München și Berlin câteva luni mai târziu și am comandat kaiserschmarnn după aproape fiecare cină pe care am luat-o în oraș”.

Foto: Kaiserschmarrn

Deserturi cu pandan din Malaysia

Recomandări Adevărul despre scumpirea alimentelor. Vinovații sunt Putin și cheltuielile deșănțate ale statului, care au dus la creșteri de taxe | Analiză

Pandanul, o plantă tropicală folosită adesea pentru aromatizare în bucătăria asiatică, a fost lăudat de „Bimblekitty”.

Ei au menționat în special kaya, o dulceață de cocos, și au descris un „desert rece fabulos” pe care l-au încercat în Penang, asemănător cu crème brûlée, dar cu kaya și zahăr de cocos.

Gelato din Italia

Înghețata italiană faimoasă în întreaga lume a fost menționată de mai mulți utilizatori. „Lamaravis” a lăudat gelato-ul cu smochine și nuci, în timp ce „Infinite_Sector2459” a descris o experiență plăcută cu „o cupă de gelato cu lămâie într-o zi călduroasă de vară, după cumpărături”.

„Deathisfatal” a menționat o variantă siciliană numită „brioche con gelato”, care constă în gelato servit într-o brioșă. Ei au descris-o ca fiind „absolut divină”.

Foto: Înghețata artizanală din Italia (Gelato)

Malva pudding din Africa de Sud

Acest pudding dulce umplut cu gem de caise și caramelizat, servit cu frișcă deasupra, a fost recomandat de „Tall_Girl_97”. „SheiB123” a fost de acord, adăugând: „Cu acel sos de frișcă deasupra! Atât de bun”.

Clătite cu durian din Hong Kong

În ciuda mirosului controversat al fructului durian, care este adesea comparat cu cel al șosetelor sau al canalizării, „BigBadAl” a lăudat clătitele cu durian: „Durianul este minunat oriunde, mai ales proaspăt. Dar o clătită cu durian este și mai bună. Cel mai bine se mănâncă rece într-o seară caldă și umedă”.

Această listă diversă de deserturi demonstrează varietatea de experiențe culinare pe care călătorii le pot avea în întreaga lume. De la deserturi tradiționale până la combinații neobișnuite, fiecare țară oferă ceva unic pentru a satisface pofta de dulce a vizitatorilor. Potrivit DailyMail, discuția de pe Reddit a generat numeroase recomandări și amintiri legate de experiențele culinare ale călătorilor.

Aceste mărturii subliniază importanța gastronomiei în experiența de călătorie și modul în care deserturile pot lăsa amintiri de neuitat. În concluzie, indiferent de preferințele personale, această listă oferă o perspectivă fascinantă asupra diversității deserturilor din întreaga lume și a modului în care acestea pot deveni puncte culminante ale călătoriilor. De la deserturi tradiționale până la creații moderne, fiecare țară are ceva special de oferit iubitorilor de dulciuri care sunt dispuși să exploreze.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News