De Cătălin Hopulele,

”N-am mai fost de zece ani la medicul de familie”, spune o bătrână care urcă jumătatea neasfaltată din Șcheia către casa ei, imediat sub primărie, trăgând în spate într-un căruț improvizat o butelie de aragaz.

”Mi-a dat o trimitere că mi-a fost rău, am mers la un medic special, la privat cum îi spune, m-a analizat, s-a purtat foarte frumos, mi-a dat o rețetă și am venit la dispensar cu ea să mi-o completeze. Și la care doctorița mi-a modificat-o. De ce? Ăla de la Iași la care am fost ce era, nu doctor? Era văcar? De ce te bagi peste el?”