Totul a început cu o idee simplă: să nu cheltuie mult

Potrivit publicației Blic, parte a Grupului Ringier, proiectul aparține designerului Kate Pearce, cunoscută pe TikTok pentru transformările rapide și accesibile. Baia era veche, demodată și fără personalitate, dar în loc să o renoveze complet, a ales o variantă mult mai simplă și mai ieftină, adică să lucreze cu ce avea deja.

„Am vrut o soluție ieftină, care să schimbe complet spațiul fără să investim mult”, a spus ea.

Cum poți obține cel mai mare efect cu cele mai mici cheltuieli

Primul pas a fost și cel mai important. Kate a ales o nuanță de albastru pe care a aplicat-o peste tot: pe pereți, pe dulapuri și chiar pe calorifer. În loc să combine mai multe stiluri, a mers pe o idee simplă, dar puternică, aceea de unitate. Iar rezultatul a fost imediat vizibil. Spațiul a devenit mai curat, mai modern și mult mai plăcut.

„Nu vă fie teamă să luați decizii mai îndrăznețe când vine vorba de culoare, este una dintre cele mai ușoare schimbări pe care le puteți face”, sfătuiește Kate.

Micile detalii au făcut diferența

După culoare, au venit detaliile. Designerul a folosit șabloane găsite într-un magazin second-hand și a adăugat un model decorativ pe mobilier. A combinat câteva nuanțe calde, iar rezultatul a fost unul care pare gândit de la zero.

„A fost detaliul care a legat totul”, spune ea.

Una dintre cele mai inspirate soluții a fost pardoseala. În loc să scoată gresia veche, a montat peste ea plăci autoadezive, cu model în carouri. Costul a fost mic, iar montajul a durat foarte puțin.

„A fost mult mai simplu decât mă așteptam”, a spus Kate.

Efectul vizual însă este unul puternic și schimbă complet atmosfera din baie.

Lucruri simple, dar cu impact uriaș

La final, transformarea a fost completată cu lucruri mici. Dintr-un material rămas din alt proiect, Kate a făcut o perdea de duș și o perdea pentru chiuvetă. Le-a fixat rapid, fără cusături complicate, folosind soluții simple, iar efectul a fost unul maxim, transformând spațiul într-unul plin de căldură și mai prietenos.

La final, totul a costat aproximativ 150 de euro, iar rezultatul a fost peste așteptări.

„Nu cred că aș schimba nimic”, spune Kate despre rezultatul final. „Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit.”

Transformarea arată că nu ai nevoie de bugete mari pentru a schimba un spațiu. Cu alegeri simple, puțin curaj și atenție la detalii, chiar și o baie veche poate deveni un loc în care îți face plăcere să intri.

