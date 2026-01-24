Prima întâlnire tripartită reală între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și SUA

„Discuțiile de la Abu Dhabi s-au încheiat într-o manieră constructivă”, a declarat sursa pentru publicație. Aceasta a subliniat că a fost prima întâlnire tripartită reală între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și SUA, împărțită în două runde. Prima zi a fost dedicată unei introduceri generale, iar a doua zi delegațiile s-au împărțit în două subgrupuri: una politică și alta militară.

„De fapt, cele două secțiuni au negociat separat. Reprezentanții ruși s-au comportat într-un mod adecvat astăzi. Aceasta este însă tactica lor obișnuită: la început sunt agresivi, iar în a doua etapă discuțiile devin mai constructive. Astăzi, dialogul a fost diferit”, a explicat sursa.

Rusia continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk

Cu toate acestea, discuțiile politice nu au produs un progres semnificativ. Ucraina insistă ca problema teritorială să fie discutată pornind cel puțin de la linia actuală a frontului, în timp ce Rusia continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene din partea neocupată a regiunii Donețk.

Propuneri pentru încetarea focului. Armistițiul rămâne însă doar un deziderat deocamdată

În schimb, subgrupul militar a reușit să avanseze în discuții. „S-a discutat despre necesitatea separării forțelor, monitorizarea încetării ostilităților, crearea unui centru de control și coordonare pentru încetarea focului și despre ce țări ar putea fi reprezentate acolo”, a mai spus sursa.

Subgrupul militar a convenit să pregătească, până la următoarea întâlnire, propuneri pentru încetarea focului. Totuși, problema unui eventual armistițiu energetic nu a fost abordată în cadrul acestor discuții. Conform planurilor, negocierile vor continua în aproximativ o săptămână, în aceleași subgrupuri.

Negocieri bilaterale directe între delegațiile Ucrainei și Rusiei

Negocierile au fost conduse, din partea Ucrainei, de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că tema centrală a întâlnirilor a fost problema teritorială, în special situația din Donbas. În același timp, Kremlinul a subliniat, înaintea negocierilor, că retragerea trupelor ucrainene din Donbas rămâne o condiție esențială pentru un potențial acord.

Conform declarațiilor lui Zelenski, în cadrul întâlnirii din 24 ianuarie, delegațiile celor trei state au discutat o gamă largă de subiecte, iar discuțiile au fost descrise drept constructive. Potrivit presei, pe lângă întâlnirile tripartite, au avut loc și negocieri bilaterale directe între delegațiile Ucrainei și Rusiei.

