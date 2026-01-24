„Da”, a răspuns Diania Davitian, purtătorul de cuvânt al negociatorului ucrainean Rustem Umerov, la întrebarea dacă întâlnirea s-a încheiat. Agențiile de presă ruse au indicat, de asemenea, că delegația rusă s-a întors la hotelul său din Abu Dhabi.

Discuțiile au debutat pe 23 ianuarie, după o zi de diplomație intensă

Discuțiile au început pe 23 ianuarie și au urmat unei zile intense de diplomație pe 22 ianuarie, când președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Davos, în timp ce reprezentanții SUA au purtat discuții separate târziu în noapte cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Discuțiile se concentrează pe două probleme esențiale

Se preconizează că discuțiile trilaterale se vor concentra pe două probleme esențiale: viitorul regiunii Donbas, ocupată parțial, și o posibilă încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene și americane intenționează să le prezinte părții ruse.

„Problema Donbasului este esențială”, le-a declarat Zelenski reporterilor înainte de începerea discuțiilor. „Aceasta va fi discutată, iar modalitățile, așa cum sunt văzute de cele trei părți, vor fi abordate la Abu Dhabi.”

Runda de discuții din 23 ianuarie a fost „productivă”

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Kyiv Independent că runda de discuții din 23 ianuarie a fost „productivă”, adăugând că discuțiile vor continua a doua zi. În după-amiaza zilei de 24 ianuarie, Reuters a raportat că a început a doua zi de discuții.

În discursul său de seară, președintele ucrainean a declarat că echipa de negociatori îl informa la fiecare oră cu privire la discuții, dar a avertizat că este încă „prea devreme pentru a trage concluzii”.

„Vom vedea cum se vor desfășura discuțiile mâine și ce rezultate vor avea”, a spus Zelenski.

„Este necesar ca nu numai Ucraina să dorească să pună capăt acestui război și să obțină securitate deplină, ci și ca o dorință similară să apară cumva și în Rusia”, a adăugat el.

