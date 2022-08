Detaliul sesizat de un bulgar după doi ani în România: „Preferăm să moară capra vecinului”

Georgi Pashov, 32 de ani, a ajuns în plină pandemie de coronavirus în România, după ce cariera l-a purtat fie în țara natală, în Bulgaria, la diverse cluburi, în Armenia și în Kazahstan. Mai întâi la Clinceni, de la începutul lui 2022 la Ploiești, la Petrolul, acolo unde fundașul lateral a contribuit la revenirea unui club de tradiție în primul eșalon.

Bulgarului îi place mult în România, o spune pe șleau într-un interviu acordat pentru cititorii Libertatea.

Georgi Pashov, titular la Petrolul Ploiești

Libertatea: Georgi, ai doi ani de când ești în România. Cum este viața ta de zi cu zi aici?

Georgi Pashov: Îmi place foarte mult viața aici, sunt cu soția, Kristina, și cu băiețelul, Kai, care luna viitoare va împlini un an. Calitativ, nivelul de trai este foarte bun, oamenii au o mentalitate foarte bună, e ușor să te adaptezi.

– Ai locuit fie în București, fie în Ploiești, acum. Unde îți place mai mult?

– E mai bine la Ploiești pentru că nu e traficul și nebunia din Capitală. În București, oriunde ai fi mers, fiecare drum însemna 40-50 de minute, cel puțin. În Ploiești, oriunde te-ai duce, în 5-10 minute ajungi la destinație.

În București, simțeam că pierd ore, zile, din viață. În Ploiești mă duc la serviciu, la antrenamente, la meciuri, dacă vreau să mă relaxez cu familia, ies într-unul din cele două parcuri din oraș. Poate că nu e la fel de spectaculos sau nu are atât de multe locuri unde să mergi să te relaxezi, cum are Bucureștiul, e viața mea simplă. (râde) Dacă vreau agitație, în nici o oră sunt la București.

„Românii te ajută mai mult, bulgarii sunt mai orgolioși”

– Ce apreciezi cel mai mult la români?

– Aș spune onestitatea. Sunt oameni buni, ajută, nu fac probleme străinilor. Și la București, și aici, la Ploiești. În Capitală, aveam niște vecini, dinamoviști, care m-au ajutat mereu, la nevoie. Sincer, nu mă așteptam ca românii să fie atât de săritori la nevoie.

Bulgarului îi place mult România

– Sunt mai multe diferențe sau mai multe asemănări între români și bulgari?

– Nu sunt mari diferențe. Aș zice că românii sunt un pic mai buni. Ca mentalitate, dar asta e părerea mea personală.

– La ce te referi?

– Parcă românii te ajută mai mult decât bulgarii. Repet, asta am văzut eu. Românii parcă te susțin mai mult, bulgarii sunt mai orgolioși, mai poartă pică. De exemplu, dacă un fotbalist se transferă în străinătate, sunt curioși, câți bani face, plus comentarii nu foarte frumoase. Bulgarii sunt mai interesați de ceea ce e la altul în curte decât în a lor! Bârfa e mare.

– Acum, dacă dăm cărțile pe față, să știi că inclusiv românii glumesc pe seama românilor că sunt adepții ideii „să moară capra vecinului”, nu știu dacă înțelegi conceptul.

– Pe bune? Păi, așa e și la noi, în Bulgaria. E chiar o vorbă asemănătoare, am înțeles și când ai zis în limba română. Exact așa e și la noi. Preferăm să moară capra vecinului (râde). Ce să mai vorbim, ambele nații sunt la fel. Da, ne asemănăm foarte mult.

Românii sunt mai săritori decât bulgarii, spune Pashov

„Cei în vârstă știu engleză mai bine”

– Ce nu-ți place la români?

– O altă chestie personală, probabil așa i-am întâlnit eu: românii mai tineri nu vorbesc engleza atât de bine precum cei trecuți de o anumită vârstă! Serios, cei mai în vârstă știu engleza mai bine. Când am venit în România nu știam decât engleza, în afara limbii materne.

Tinerii nu prea vorbesc, cel puțin nu la fel de bine precum cei mai în vârstă. Poate că nu sunt atenți la școală, nu știu ce să zic. O altă chestie ce nu-mi place este lipsa autostrăzilor și drumurile care nu sunt întotdeauna bune.

– Bine, nici în Bulgaria nu sunt la nivel occidental, chiar dacă s-au îmbunătățit foarte mult în ultimii ani.

– Așa e. Dar uite o chestie: în Bulgaria sunt drumuri mai simple, mai drepte, nu la fel de întortocheate ca în România. Și-acolo sunt șoferi tâmpiți, dar parcurgi mai ușor distanțele. Ca fapt divers: un drum Ploiești – Sofia, de aproape 500 de kilometri, îl faci în 6 ore, un drum Ploiești – Cluj, de 380 de kilometri, îl faci și în 8 ore! E mai aglomerat prin România. Vă spun din propria experiență.

„Litoralul nostru e pentru familiști, mai de calitate”

– Românii iau cu asalt litoralul bulgar vară de vară, iarna mai merg la schi în zona Bansko. Tu ce ai recomanda românilor să viziteze în Bulgaria?

– Sunt multe parcuri naturale, Rila, multe stațiuni, la mare, la munte, aveți de unde alege. Litoralul nostru este mai ieftin și de calitate bună, este pentru familiști și oamenii mai liniștiți.

– Ce ai recomanda unui bulgar să viziteze în România?

– Brașov, Bran, Sighișoara. Mie mi-au plăcut cel mai mult. Au ceva deosebit. Despre Mamaia nu știu ce să zic, doar am auzit, n-am fost acolo. Dar Brașovul, cu stațiunile din zonă, plus cetățile medievale, merită văzut cel puțin o dată.

Georgi Pashov și soția, în Brașov

– Cu mâncarea cum te împaci?

– Sunt multe chestii similare, nu aș putea spune că am văzut diferențe mari. Mie îmi place ciorba de pui și ciorba a la grec, deși, e clar, ultima nu e a voastră. Aaa, noi nu avem papanași, acesta este un minus pentru Bulgaria, un plus pentru România.

„În Bulgaria, v-am întrecut la prețuri, ne-a rupt inflația”

– Unde este viața mai ieftină?

– Depinde de la oraș la oraș. Bucureștiul e mai scump decât Ploieștiul sau alte orașe de provincie, cum și Sofia este mai scumpă decât Varna, Plovdiv și altele. În ambele țări sunt cam aceleași supermarketuri, deși la voi mult mai multe, numeric. Mâncarea pare mai ieftină aici în supermarketuri, depinde de produse. La restaurant, e mai ieftin la noi. Oricum, și în Bulgaria au crescut prețurile alarmant. Inflația ne-a lovit din plin, parcă mai mult ca pe voi.

România i-a oferit o experiență mai bună decât se aștepta

– Ca o experiență personală, ce știai despre România și ce-ai găsit aici?

– Eu știam, de fapt doar auzisem, despre Ceaușescu. Am înțeles că a fost mult timp stăpânul României, așa cum au fost și comuniștii la noi. Sunt pasionat de istorie, de aceea. Eu nu am prins deloc comunismul, m-am născut în 1990, când s-a încheiat acea eră, dar am fost mereu interesat de acea epocă.

Despre România pot spune că mi-a oferit o experiență mai bună decât mă așteptam. Aceasta chiar dacă cei din Occident nu au o părere bună despre România, ca, de altfel, și despre Bulgaria. Mulți vorbesc urât și fără să știe, adică în necunoștință de cauză. Din ce aud la alții, care, oricum, nu știu realitatea.

