Fondată în 1982, Universitatea Manchester, 40.000 de studenți, este cea mai mare universitate din Regat, după fuziunea din 2004, dintre Victoria University of Manchester și UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology).

Cercetării de la Manchester au repertoriat cazurile a 121 de adulți care au fost spitalizați cu infecție COVID-19. Persoanele au fost supravegheate timp de opt săptămâni după externare.

Atunci când au fost întrebați de schimbări care au avut loc în ce privește calitatea auzului lor, 16 persoane au confirmat că auzul lor s-a înrăutățit.

Dintre aceștia, 8 spun că auzul lor s-a deteriorat, iar alți 8 spun că au tinitus, adică aud sunete fără ca acestea să fie produse în realitate.

Cercetătorii spun că rezultatele, publicate într-o scrisoare adresată Jurnalului Internațional de Audiologie, adaugă ”dovezi anecdotice la întrebări legate de efectele pe termen lung pe care le are infecția cu coronavirus asupra oamenilor”.

Kevin Munro, profesor de audiologie la Centrul de Cercetare Biomedicală din Manchester spune că și alte virusuri precum cele care produc pojar, oreion sau meningită pot duce la pierderi de auz. Coronavirusurile atacă și ele nervii care duc informație de la și din creier.

Este posibil, cel puțin teoretic, ca noul coronavirus să facă probleme sistemului auditiv al omului. Kevin Munro, profesor de audiologie:

Potrivit mai multor studii, confirmate și de pacienții care au suferit de coronavirus, infecția cu Covid-19 se poate manifesta prin pierderea senzației mirosului – chiar și în cazul mirosurilor cele mai înțepătoare, și, câteodată, și prin pierderea temporară a senzațiilor gustative.





