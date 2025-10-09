Cum a evadat deținutul din Olt de sub escorta poliției

Un tânăr de 27 de ani din județul Olt, cercetat pentru jaf armat în Italia, a evadat de sub escorta polițiștilor din Dolj. Incidentul a avut loc joi seară, în timp ce suspectul era coborât dintr-o autospecială.

Peste 600 de persoane sunt implicate în căutarea sa. Bărbatul a reușit să evadeze în jurul orei 19.15.

„În această seară, în jurul orei 19.15, Anuța Iulian-Marius, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, a evadat de sub escorta polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru”, a declarat IPJ Dolj.

Deținutul din Olt este căutat de 600 de oameni

Autoritățile au mobilizat rapid resurse semnificative pentru a-l găsi pe fugitiv. S-au instituit filtre atât în Craiova, cât și în localitățile din jur. Un colectiv de lucru special a fost format la nivelul IPJ Dolj pentru coordonarea eforturilor de căutare.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfășurate activităților de căutare în vederea depistării tânărului.

Astfel, atât în municipiul Craiova, cât și în localitățile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză”, au mai transmis reprezentanții IPJ Dolj. Un alt bărbat a reușit să evadeze de sub escorta polițiștilor, fugind dintr-o ambulanță ANP. Acesta a sărit pe geamul autospecialei, la scurt timp după ce a fost prins.

Cum arată deținutul care a scăpat de sub escorta polițiștilor din Dolj

Tânărul are o înălțime de 1,89 metri, ochi căprui și păr șaten. Prezintă un tatuaj pe antebrațul drept ca semn distinctiv. În momentul evadării, purta un trening negru și un tricou alb.

„El are o înălțime de 1,89 metri, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, față ovală maslinie, păr șaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră.

Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebrațul drept un tatuaj. La momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu trening de culoare negru și tricou alb”, au mai transmis autoritățile.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru evadare. De asemenea, se investighează posibila înlesnire a evadării. Autoritățile solicită sprijinul publicului, rugând persoanele care dețin informații relevante să contacteze imediat numărul de urgență 112 sau cea mai apropiată secție de poliție.

