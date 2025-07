Poveștile din spatele creațiilor

Regina Damian explică filosofia din spatele proiectului: „Ideile pentru lucrările realizate vin în totalitate de la participanți. Eu nu intervin în conținutul ideilor lor, ci doar îi îndrum din punct de vedere artistic, pentru a aprofunda partea vizuală. Îi încurajez să iasă din tehnicile simple, cunoscute, și să experimenteze, insist pe ideea că procesul trebuie să fie unul liber, fără teama de a greși, fără presiune academică. Încercăm să-i facem să se simtă relaxați și încurajați să se exprime cât mai autentic”.

Fiecare lucrare are o poveste unică, reflectând experiențele și gândurile autorilor săi. Radu, unul dintre participanți, descrie lucrarea sa ca o metaforă a procesului de reabilitare: „Am conceput lucrarea ca o metaforă: barca îi reprezintă pe deținuți, iar mâinile legate de barcă prin sfori simbolizează cadrele din penitenciare. Ele ne sprijină în procesul de reabilitare și reintegrare în societate, pentru a ne putea întoarce la o viață normală alături de familie și copii.”.

Cristian, un alt participant, vede în artă o cale de a găsi liniștea într-un mediu tensionat: „Nu am mai desenat până acum, fac asta de aproximativ un an. Lucrarea mea reflectă un moment de liniște, ceva care lipsește aici, în penitenciar. Am desenat o floare pufoasă, asemănătoare cu bumbacul, care oferă o stare de confort. ”.

Recomandări Drumul senatorului Ciprian Paul Pintea de la contravențional la penal. Minciuna pe care a spus-o judecătorilor pentru a scăpa basma curată

Pentru Silviu, arta devine o formă de protest social:„Lucrarea mea reflectă modul în care oamenii sunt controlați de societate pentru muncă, pentru ce au ei nevoie, ca și cum sunt folosite animalele”.

Impactul proiectului asupra participanților

Participarea la acest proiect a avut un impact semnificativ asupra deținuților. Mulți dintre ei au descoperit noi modalități de exprimare și au simțit o evadare mentală din rutina detenției.

Silviu mărturisește: „M-am simțit detașat de contextul penitenciarului. Când faci ceva cu pasiune, îți schimbă starea de spirit. Dormi mai bine, mănânci mai bine, te simți mai bine”.

Un grup de patru participanți a abordat tema prevenirii accidentelor rutiere, subliniind importanța acestui subiect în România. Ei spun: „Suntem într-un loc în care putem analiza mai bine realitatea. Am folosit piese auto din penitenciar: roți, arcuri, semne, vopsea. Lucrul la proiect ne-a dat un sens, o stare de bine, o evadare din rutina detenției.”

Adrian, împreună cu colegii săi Andrei și Denis, a creat o lucrare care reflectă stările emoționale ale deținuților: „Fețele desenate reprezintă stările noastre: triste, vesele, curioase. Cele fără expresie reflectă zilele în care nu simțim nimic. Fluturii colorați simbolizează speranța”.

Recomandări Robert Negoiță închide chioșcurile de ziare din Sectorul 3: „În opinia mea, nu e nevoie de presă tipărită”

Cristea Nicolae a găsit inspirație într-un proiect personal: „Se numește Fântâna viselor. Am folosit biluțe, o cană și un suport dintr-o lingură, toate simbolizând visele care curg”.

Steli, condamnat pentru tentativă de trafic de droguri, vede proiectul ca o oportunitate de reflecție și creștere personală:„Mi-a dat impresia că sunt în libertate, spiritul e liber, chiar dacă trupul nu”

Expoziția „Out of the Box II”

Lucrările create în cadrul proiectului vor fi expuse la Galeria Parter – Centrul de Proiecte Timișoara, între 2 și 21 august. Vernisajul va avea loc pe 2 august, la ora 18.00.

O premieră pentru acest tip de proiect este finisajul expoziției, programat pe 22 august chiar în curtea penitenciarului. Publicul va avea acces pe baza buletinului, fără alte formalități. Evenimentul va include un moment muzical live cu Bec Corlan și tururi ghidate.

Regina Damian subliniază importanța proiectului dincolo de aspectul artistic: „Proiectul nu urmărește doar o experiență artistică reușită, ci și o schimbare de percepție în rândul publicului. Anul trecut, am observat cum acest tip de contact a creat un dialog real și profund între public și participanți, iar mulți vizitatori și-au schimbat perspectiva: faptul că cineva se află în detenție nu înseamnă că este pierdut, ci poate însemna o persoană cu potențial, capabilă să creeze, să evolueze și să inspire. Comunitatea din Timișoara a început să se deschidă, încet, către acești oameni de după gratii”

Recomandări Guvernul lobby-pe-față Bolojan. Cât îl mai țineți în brațe pe Anastasiu? Grindeanu, vezi-ți de Rogobete

Impactul asupra comunității

Proiectul „Out of the Box II” nu se adresează doar deținuților, ci și comunității din Timișoara. Prin expunerea lucrărilor și organizarea evenimentelor publice, inițiativa urmărește să schimbe percepția societății asupra persoanelor aflate în detenție.

Experiența anului trecut a arătat că acest tip de interacțiune poate crea un dialog autentic între public și participanți. Mulți vizitatori și-au reconsiderat opiniile despre deținuți, realizând potențialul creativ și uman al acestora.

Deschiderea treptată a comunității timișorene față de persoanele aflate în detenție reprezintă un pas important în procesul de reintegrare socială. Prin artă, se creează o punte de comunicare care transcende barierele fizice și sociale.

Beneficiile terapeutice ale artei

Pe lângă aspectul social, proiectul evidențiază și beneficiile terapeutice ale artei pentru deținuți. Mulți participanți au raportat o îmbunătățire a stării lor de spirit și o evadare mentală din rutina detenției.

Această formă de terapie prin artă poate juca un rol crucial în procesul de reabilitare și pregătire pentru reintegrarea în societate. Oferind un mijloc de exprimare și dezvoltare personală, arta poate contribui la reducerea tensiunilor și la îmbunătățirea sănătății mentale a deținuților.

Succesul proiectului „Out of the Box II” deschide calea pentru inițiative similare în viitor. Experiența acumulată poate servi ca model pentru alte penitenciare din România, contribuind la îmbunătățirea programelor de reabilitare și reintegrare socială.

În plus, colaborarea dintre instituțiile culturale, autoritățile locale și sistemul penitenciar demonstrează potențialul parteneriatelor intersectoriale în abordarea provocărilor sociale complexe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE