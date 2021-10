Autoritățile din California estimează că 126.000 de galoane, sau 3.000 de barili, s-au răspândit într-o pată de petrol care acoperă aproximativ 13 mile pătrate din Oceanul Pacific de când a fost raportată, sâmbătă, 2 octombrie” a declarat Kim Carr, primarul din Huntington Beach, într-o conferinţă de presă.

Supraveghetorul comitatului Orange, Katrina Foley, a explicat că spărtura se află la aproximativ 6,5 kilometri în larg.

Oficialii din Huntington Beach au anulat ultima zi a Pacific Airshow, un festival aviatiac, și a sfătuit populația să stea departe de albiile râurilor Santa Ana, Talbert Park și Talbert Marsh și de plajele din zonele afectate.

Vărsarea de petrol a fost cauzată de o breşă conectată la platforma petrolieră Elly şi se întindea de la debarcaderul Huntington Beach până la Newport Beach, o întindere de coastă populară pentru surferi.

The major oil spill impacting our beautiful coast intensifies. UPDATES:



The @Pacific_Airshow is cancelled.

-We were just notified that oil is continuing to spill from the pipeline breach location connected to oil rig Elly.

-The leak location is ~5 miles off the coast of HB