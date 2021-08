Dezastrul provocat de flăcări. Turcia, Grecia, Italia și Spania se luptă cu incendii catastrofale. „Am trecut prin iad”

De departe cea mai gravă situație este în Turcia, care se luptă de șase zile cu zeci de incendii de vegetație. Sunt chiar speculații că unele au fost provocate intenționat. Bilanțul a urcat la opt morți, în timp ce numeroase sate au fost mistuite de flăcări.

#PrayForTurkey #helpturkey

Time to help. Holding grudges and fighting will not extinguish this fire. Burning Turkey means burning the world. Let’s unite regardless of religion, language or race. Please. pic.twitter.com/aJJb2zcn2r