Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO, fostul agent de jucători, Ioan Becali, cunoscut în lumea fotbalului drept Giovanni, a făcut dezvăluiri în premieră despre cei doi ani și șapte luni petrecuți în spatele gratiilor.

„Am lucrat contabil la spălătorie. Făceam contabilitate: câte, cum, ce, ce se pierde, ce nu se pierde. Răspundeam de ce lipsește. Mulți luau acasă așternuturile, alții ștergeau cu ele pe jos în loc să le pună pe pat. Și-așa mai departe… Am câștigat zile acolo. Am mai scris și trei cărți și am câștigat încă 90 de zile. Am stat cu Victor și cu Borcea. Dar pe unde am trecut m-am întâlnit cu toți miliardarii României”, a spus Becali.

„Fără violatori și pedofili la mine în celulă!”



Acesta a dezvăluit ce reguli a impus în penitenciar: „La mine în cameră trebuia să fie curat! La mine în cameră nu se fuma! Borcea nu fuma trabucuri nici în curte. Că-mi dăuna… La mine în cameră nu intrau pedofili, violatori! Maximum traficanți de droguri, nu consumatori.

Când m-am dus acolo știau și comandantul, și gardianul cine sunt. «Băi, e Giovanni Becali, despre ce vorbim?!». Lumea a înțeles… «Stați, bă, că e ăsta aici!». M-au respectat. Era o ierarhie, logic! Cu violatorii, cu pedofilii ești în pericol. Până și homosexualii era greu să se apropie de camerele noastre. Erau niște principii de oameni cu onoare”.

Borcea s-a comportat la un nivel extraordinar, chiar dacă i-a fost greu la început. Venea și el de pe stradă că nu era de la Sorbona, dar i-a fost greu, cu copii mulți și neveste. Dar s-a adaptat… Jucam table tot timpul, poker. Jucam de toate. Poker jucam pe țigări. Alea erau banii Ioan Becali, fost impresar

Borcea: „M-am speriat de șobolanii din celulă!”

Cristi Borcea, fostul investitor al lui Dinamo, care a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în “Dosarul Transferurilor”, a dezvăluit condițiile pe care le-a avut în pușcărie, la Jilava și Poarta Albă, acolo unde a fost închis.

„Era plin de șobolani! Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești… Dădeam cu bidonul în ușă să fugă! Când am văzut prima dată, într-o noapte… Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă duceam singur niciodată. Acolo am lucrat la spălătorie, am lucrat pe hol, unde dădeam cu mopul. Acum acasă sunt meseriaș! Am lucrat și la centrala termică, dădeam drumul la apa caldă, o opream. În primii trei ani aveam apă caldă la dușuri doar de două ori pe săptămână, după, se dădea o oră pe zi”.

