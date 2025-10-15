„Azi a avut loc prima acţiune de control din Sinteşti cu dronele Gărzii Naţionale de Mediu achiziţionate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar”, a precizat Diana Buzoianu pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ministrul a subliniat necesitatea respectării legii și a consecințelor pentru cei care poluează.

„Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, a afirmat Diana Buzoianu.

Acțiunea de la Sintești a mobilizat aproximativ 120 de reprezentanți ai autorităților. Aceștia includ comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, jandarmi și polițiști.

În total, la acțiunea din Sintești au participat:

33 de comisari cu 10 autoturisme

67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești

Două echipaje ale Poliției Rutiere

6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov

Ministerul Mediului își propune să intensifice lupta împotriva poluării.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

„La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”.

Diana Buzoianu a menționat că se va acorda prioritate combaterii grupărilor care profită de pe urma poluării aerului și apelor.

Bucureștenii respiră un aer otrăvit în Capitală.

Cel mai recent, un incendiu a înroșit senzorii din București, care au înregistrat valori de până la 20 de ori peste limita OMS pentru PM2.5.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE