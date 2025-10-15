„Azi a avut loc prima acţiune de control din Sinteşti cu dronele Gărzii Naţionale de Mediu achiziţionate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar”, a precizat Diana Buzoianu pe Facebook.
Ministrul a subliniat necesitatea respectării legii și a consecințelor pentru cei care poluează.
„Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, a afirmat Diana Buzoianu.
Acțiunea de la Sintești a mobilizat aproximativ 120 de reprezentanți ai autorităților. Aceștia includ comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, jandarmi și polițiști.
În total, la acțiunea din Sintești au participat:
- 33 de comisari cu 10 autoturisme
- 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești
- Două echipaje ale Poliției Rutiere
- 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov
Ministerul Mediului își propune să intensifice lupta împotriva poluării.
„La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”.
Diana Buzoianu a menționat că se va acorda prioritate combaterii grupărilor care profită de pe urma poluării aerului și apelor.
Bucureștenii respiră un aer otrăvit în Capitală.
Cel mai recent, un incendiu a înroșit senzorii din București, care au înregistrat valori de până la 20 de ori peste limita OMS pentru PM2.5.
