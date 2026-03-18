Fără presiunea programului TV fix

Oriunde te-ai afla, ai acces instantaneu la un univers complet de conținut: de la cele mai proaspete știri și programe informative, până la seriale captivante, reality show-uri și divertisment de top, totul într-o singură platformă.

Asstfel, VOYO îți permite să „întorci timpul” cu ajutorul funcției catch-up. Dacă nu ai fost în fața ecranului la ora difuzării, poți urmări producțiile celor trei noi posturi TV într-un interval generos de până la două săptămâni. Astfel, ești mereu la curent cu știrile sau serialele preferate, fără presiunea programului TV fix.

Practic, televiziunea se adaptează programului tău. Această inițiativă transformă VOYO într-o experiență media completă, care pune controlul în mâna utilizatorului. Combinând fluxul live cu avantajele tehnologiei on-demand, platforma își extinde portofoliul de conținut și promite o vizionare fără compromisuri, adaptată stilului de viață contemporan.

„Este un pas strategic în dezvoltarea VOYO și în consolidarea ecosistemului digital. Ne dorim să oferim publicului o experiență completă de consum media, care să combine accesul la televiziunea live cu flexibilitatea oferită de platformele de streaming. Integrarea celor 3 posturi de televiziune pe VOYO le permite utilizatorilor să fie mai aproape de conținut, indiferent unde se află”, a declarat Vlad Stănilescu, Digital Director PRO TV.

La scurt timp după ce telespectatorii au aflat că prezentatorul Cătălin Măruță rămâne fără emisiune, PRO TV a făcut un nou anunț important: Euroliga de baschet, cea mai prestigioasă competiție de club din Europa, se vede exclusiv pe VOYO!

Digi24 a ieșit din lista must-carry

CNA a publicat, la începutul lunii februarie, lista „must-carry” pentru 2026, potrivit Pagina de media. Documentul stabilește canalele pe care toți distribuitorii — fie că activează prin cablu, DTH sau în mediul online — au obligația de a le include în grila de programe fără condiționări financiare.

Obligativitatea retransmiterii gratuite se aplică tuturor companiilor de profil, acoperind până la 25% din grila acestora. Lista must-carry din acest an combină cele 12 stații ale televiziunii naționale cu diverse posturi comerciale care au aderat la acest regim pentru a fi accesibile gratuit oricărui abonat.

Listă a posturilor comerciale include 57 de televiziuni, printre care se numără România TV, Realitatea Plus, B1 TV, Etno, Trinitas, Kiss TV și Bollywood. Totuși, marea surpriză a acestui an este Digi24, care a ales să părăsească regimul must-carry, anunțul fiind făcut chiar în timpul ședinței CNA. O altă absență notabilă din lista obligatorie este Kanal D2.





