Introducerea în țară de canabis „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal”

Decizia instanței, pronunțată vineri, 17 octombrie, stabilește că introducerea în țară de canabis „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal”, dacă persoanele dețin documente medicale. Procurorii au la dispoziție trei zile pentru a contesta această hotărâre.

Cazul soților Cristea

Soții Cristea au fost puși sub acuzare de DIICOT în 2024. Ei au fost opriți pe aeroportul Otopeni, interogați timp de mai multe ore și acuzați de introducere în țară de droguri de risc, în ciuda faptului că dețineau prescripții medicale și scheme de tratament stabilite de medicii britanici.

Înainte de a intra în țară, cuplul a solicitat clarificări de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Direcția Generală a Vămilor. Aceste instituții le-au comunicat că pot intra în România cu tratamentul pe bază de canabis, cu condiția să aibă documentele necesare.

Experiența pe aeroport

Bărbatul a descris experiența lor pe aeroport ca fiind „un coșmar”.

„Am fost tratați ca niște infractori și supuși unor momente de umilință, chiar și în prezența fiicei noastre minore. Această situație a survenit doar pentru că am ales să respectăm legea și să ne urmăm tratamentul în mod responsabil, declarând deschis tratamentele prescrise medical la frontieră, însoțite de toate documentele necesare și avizele autorităților competente”, potrivit Hotnews.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Decizia DIICOT

La finalul anchetei, DIICOT a decis să claseze cazul penal. Motivul invocat a fost că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, ceea ce înseamnă că, deși a avut conotație penală, nu se încadra exact în litera legii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE