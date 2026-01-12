Mai multe tinere, exploatate în Marea Britanie

Potrivit DIICOT, grupul infracțional organizat a fost constituit în județul Buzău în 2020, pe baza legăturilor de rudenie și concubinaj, având ca scop obținerea de beneficii financiare din exploatarea sexuală a tinerelor.

În timp, au aderat noi membri, inclusiv doi cetățeni britanici. Gruparea era structurată pe mai multe paliere, fiecare având roluri bine definite. Sub coordonarea liderului, membrii identificau, recrutau și transportau tinere în Marea Britanie, unde acestea erau obligate să practice prostituția sub supravegherea directă a grupării.

Cetățenii britanici implicați în grupare asigurau transportul, supravegherea și „protecția” tinerelor pe teritoriul Angliei, inclusiv în Londra și zonele adiacente. DIICOT menționează că sumele obținute din activitatea infracțională erau însușite aproape integral de către membrii grupului.

Percheziții în mai multe județe din România și în Londra

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române și britanice au semnat, în octombrie 2023, un acord de colaborare pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT – Joint Investigation Team). DIICOT – Biroul Teritorial Buzău și Metropolitan Police Service au împărțit competențele jurisdicționale pentru investigarea suspecților români și britanici implicați.

În urma perchezițiilor desfășurate în România, anchetatorii au ridicat înscrisuri cu valoare probatorie, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

„ A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 9 autoturisme (inclusiv de lux) și mai multor imobile aparținând membrilor grupului infracțional organizat.”, mai precizează DIICOT.

Simultan, autoritățile britanice au efectuat patru percheziții domiciliare în Londra.

Pe 9 ianuarie, Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați români reținuți, iar investigațiile continuă cu privire la alți trei suspecți români. În Londra, autoritățile judiciare engleze au dispus arestarea preventivă a unui cetățean britanic implicat în caz.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.