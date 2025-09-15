Ce au descoperit procurorii

Procurorii DNA Timișoara au trimis în judecată mai mulți angajați ai Aeroportului Internațional Timișoara pentru abuz în serviciu. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Națională Anticorupție, aceștia ar fi cauzat un prejudiciu de peste 260.000 lei prin reînnoirea ilegală a mandatului directorului general.

Printre inculpați se numără Iulian Daniel Idolu, fostul director general, și mai mulți membri ai Consiliului de Administrație, după cum a transmis DNA, într-un comunicat. Aceștia sunt acuzați de către procurori că ar fi întocmit documente nelegale pentru a prelungi mandatul lui Idolu fără o procedură de selecție, așa cum prevede legea.

Detalii despre acuzații

Procurorii susțin că faptele s-au petrecut în perioada martie-mai 2019. La acel moment, directorul general al Aeroportului Timișoara și-ar fi reînnoit mandatul pentru 4 ani, până în septembrie 2023, fără să existe o procedură legală de selecție.

Prin aceste acțiuni, inculpații ar fi cauzat un prejudiciu Aeroportului Timișoara de 263.717 lei. Suma reprezintă salariul plătit lui Idolu între septembrie 2019 și iulie 2020, când a ocupat ilegal funcția de director general.

DNA precizează că acesta ar fi obținut un folos necuvenit de 165.399 lei, reprezentând venitul său net în perioada respectivă. Aeroportul Timișoara s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea întregului prejudiciu.

Măsuri dispuse de procurori

Procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților pentru recuperarea prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de menținere a acestor măsuri.

Pe lângă directorul general, au mai fost trimise în judecată alte șase persoane, toți aceștia erau membri în Consiliul de Administrație la momentul faptelor. De asemenea, sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu și doi consilieri juridici ai aeroportului.

Rămâne de văzut care va fi decizia instanței în privința acuzațiilor aduse oficialilor Aeroportului Timișoara.

