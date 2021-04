Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Hans Kluge, care e belgian, a fost decorat de președintele României cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, un semn de apreciere pentru hotărârea cu care Hans Kluge a ghidat răspunsul regiunii în faţa pandemiei.

În scurtul discurs de acceptare, oficialul OMS a vorbit și despre medicul român Cătălin Denciu, care e tratat în Belgia după ce a fost ars și rănit, încercând să salveze pacienți în incendiul de la spitalul din Piatra Neamț.

„În ciuda faptului că această pandemie nu s-a terminat, România a reușit foarte bine să își dovedească capacitatea instituțională și solidaritatea comunității, și devotamentul eroic al lucrătorilor din sănătate din România.

Sunt foarte bucuros că țara mea natală, Belgia, a recunoscut meritele unui medic român din Piatra Neamț, Cătălin Denciu, declarându-l eroul anului 2020. Am stat de vorbă personal cu domnul colonel care răspunde de spitalul acela din Belgia.”, a spus Kluge.

Cătălin Denciu, între eroii anului 2020

Televiziunea națională belgiană de limbă francofonă RTBF a realizat în decembrie 2020 o listă cu persoane din întreaga lume pe care le consideră a fi fost erou al anului 2020, anul pandemiei de coronavirus.

„Dar unele personalități s-au remarcat și, datorită acestor eroi și eroine, fiecare dintre noi poate avea mai multă încredere în umanitate și poate fi optimist cu privire la viitor.”, a fost prezentarea celor șapte persoane desemnate eroul anului 2020. Printre ele, și medicul român Cătălin Denciu.

„Acest medic român a fost de gardă pe 14 noiembrie 2020 în secția de terapie intensivă a unui spital din orașul Piatra Neamț. Un incendiu a izbucnit în această instituție de îngrijire, medicul s-a aruncat literalmente în flăcări în încercarea de a salva cât mai multe vieți posibile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În ciuda acestui sacrificiu, zece pacienți au murit în incendiu, iar 6 au fost răniți. Curajosul doctor a avut arsuri de gradele II și III. A doua zi a fost transferat în Belgia, pentru a fi tratat la Spitalul militar Reine Astrid, specializat în tratamentul arsurilor grave.”, a fost descrierea doctorului din Piatra Neamț.

Hans Kluge l-a omagiat pe Cătălin Denciu și în luna februarie a acestui an, atunci când a vorbit pentru prima oară despre includerea sa pe lista eroilor anului 2020 de la RTBF. Kluge, venit atunci la București pentru o întâlnire cu Vlad Voiculescu, l-a amintit în discuțiile cu ministrul român pe medicul rănit la Piatra Neamț.

Cătălin Denciu a fost externat și se recuperează tot în Belgia

Cătălin Denciu, medicul-erou care a intrat în flăcări pentru a-și salva pacienţii în timpul incendiului de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamţ, a fost externat din Spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles la sfârșitul lunii februarie. Acum face recuperare la Spitalul Universitar Saint-Luc, unde a lucrat în trecut, un an, ca anestezist. El a acordat un interviu publicaţiei oficiale a Ministerului Apărării din Belgia.

Atunci când a ajuns în Belgia, medicul a fost ținut trei săptămâni în comă artificială, din cauza arsurilor foarte grave. „Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el. „Acolo am fost îngrijit de asistente și fizioterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta.​​”, spunea doctorul pentru sursa citată.

Alina Denciu, soția lui, și ea medic, e alături de el în Belgia și a învățat inclusiv tehnici de reabilitare, pentru a-și putea ajuta soțul să se recupereze cât mai bine posibil.

Foto: Facebook / Photographe à la Défense / Vincent Bordignon

